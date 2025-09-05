職感心教練／三層自我聆聽 做出正確決定

朋友正猶豫著是否申請轉調到另一個部門，那邊的工作內容似乎更貼近興趣與職涯規劃，卻又擔心此舉會讓現任的主管認為缺乏忠誠，傷害彼此的關係。畢竟主管對他不錯，如果離開或轉調，總感覺像是背叛一個長期支持自己的人。

再者，新部門也不一定百分之百更好，所以他內心缺乏強烈理由說服自己或主管，究竟要繼續留下或轉調才是最有利的？

這讓他陷入兩難，一方面渴望新的發展，另一方面又對現狀難以割捨，不知道該如何抉擇才好。

即使還沒有付出行動，腦中卻已經上演一齣自導自演的內心戲。每一句心裡的對白都像是踩著恰恰節奏，看似動感十足，實則在前後徘徊之間，讓他不知所措。

此時，不妨透過「三層自我聆聽」來探索內心對話過程，逐步走向內在感受與渴望，找到一條屬於自己「內在覺察與行動的路徑」，幫助自己一步一步往內心深處探索，最終連結真實的自我，獲得決策的力量與方向感。

第一層聆聽：專注在自己，辨識當下的情緒與反應，釐清自我中心的聲音。

「萌生轉調的想法是不認同主管管理風格，還是想要有發展空間？」、「最擔心與害怕的是看到同事異樣眼光、被主管否定或貼標籤嗎？」然而「這些念頭讓我感受到的是壓力、恐懼、還是慌亂？」。

意識到許多的擔心正撥動著自己的情緒，把在意的念頭與感受做連結，看見自己脆弱的一面。

第二層聆聽：聚焦在他人或環境，進入內心感受與渴望。

「工作場域是否仍有發揮與成長空間？」、「其實是想當個被主管認可、有貢獻的人？」或者「真正擔心的是失去這段關係的信任，還是渴望能有新的挑戰與發展？」

在自我探索中，看到自己對「成長」和「被信任」的深層需求，以意識到真正強烈的期待是什麼。

第三層聆聽：覺察整體能量與潛意識訊號，整合感受與意圖，獲得洞察。

「我內心最真實的需求是信任關係、發展機會、還是安全感？」、「轉調或留下，哪一種結果最貼近自己想要的？」、「如果還有第三種選擇，那會是甚麼？」然後「決定甚麼行動能回應自己的需要？」

衡量自己是出於擔心還是渴望才會做出選擇，將干擾的聲音排除，專注在自己內心的需求，做出最好的決定與行動。

當你從第一層的「我在擔心什麼？」到第二層的「需求是什麼？」再深入到第三層的「對真正的渴望展現行動。」你將更清楚地辨識哪些是雜音，哪些是真正值得回應的聲音。

一旦願意聆聽自己內心深處的回音，將干擾排除在外，便能夠往讓自己心安理得的方向前進，做出更貼近自己核心價值的決定。