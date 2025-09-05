會計師看時事／跨國合規治理的關鍵策略

經濟日報／ 陳鴻棋（勤業眾信永續發展與風險管理顧問公司資深執行副總經理）

國際標準ISO 37301：2021合規管理系統（Compliance Management System, CMS），建立於PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環架構之上。ISO37301適用各種規模與產業的組織，無論是私部門、公共部門或非營利機構皆可採用。隨著全球法規環境日趨嚴峻，企業所面臨的合規挑戰日益加劇，導入ISO37301已成為強化公司治理與風險管理能力的關鍵策略。

該標準不僅協助企業建構可持續、可稽核的合規體系，更能帶來多元且具體的營運效益，成為推動企業邁向永續發展的重要驅動力。

ISO37301建構一套可靠且完整的合規管理體系，涵蓋政策制定、流程規範、運作控制至持續改善，取代過去以事後補救為主的應對模式，有效強化企業的事前預防與風險控管能力，為合規運作奠定堅實基礎。

透過制度化的合規管理，企業得以即時識別法規變動與潛在風險，迅速反應並持續監控合規狀況。同時，流程標準化有助於降低重複作業與人為錯誤，進一步提升營運效率與品質，並降低合規風險。

取得ISO37301認證，表示企業的合規管理體系已經第三方機構的評估與驗證，有助於提升企業在投資人、供應商、監管機關與客戶間的信任基礎。

這項國際認證亦成為企業與利害關係人建立信任溝通的「通行證」，有利強化品牌信譽與市場聲望。

在面對全球貿易條件快速變化與法規監管日益嚴格的情勢下，擁有ISO37301認證的企業於供應鏈競爭力、國際合作、上市準備及大型採購案等方面更具優勢。

此認證已成為企業拓展商機與實現穩健經營的關鍵資產。隨著企業對法規遵循、風險控管與永續治理的重視持續升溫，導入ISO 37301合規管理系統正逐步成為國際企業強化治理機制的重要趨勢。

此標準協助組織從高層決策出發，系統性地建構政策、規範流程、實施教育訓練、執行內部稽核，並持續優化管理機制，形塑整合性與前瞻性的合規架構。

ISO37301亦可與其他治理或風險管理相關標準如ISO37001、ISO31000相輔相成，形成更全面的治理體系。

近年來，部分企業也導入科技化工具輔助合規管理，例如法規檢索、事件通報與風險分析儀表板等功能，提升合規資訊的可視性與應變效率，強化整體風險應對能力。

實務上，愈來愈多企業意識到，導入ISO37301並取得第三方認證，不僅能展現合規治理能力已達國際標準，更有助於建立市場信任、吸引投資人關注，並在供應鏈競爭、跨國合作及大型採購等環節中取得先機。

對於有意提升公司治理品質、強化內控制度與推動永續經營的企業而言，儘早啟動ISO37301導入規劃，已成為掌握未來競爭優勢的重要策略選項。

