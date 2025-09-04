KKBOX推出一站式追星互動平台「FANKLUB」 目標明年萬名超級粉絲

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下全球音樂串流平台KKBOX迎來20周年，宣布推出全新追星平台「FANKLUB」，以五大亮點服務打造「一站式完整追星體驗」，「超級粉絲」升級會員制也於9月3日正式上線，粉絲可以每位藝人年費620元至1,600元（實名制）加入支持行列，更多功能也將陸續推出。

科科科技亞太事業區暨KKBOX總經理葉展昀表示，FANKLUB整合「音源聆聽 × 藝人互動 × 粉絲應援」三大核心，希望未來一年內10萬會員加入平台，其中一萬名以上可望升級為超級粉絲，粉絲訂閱的費用將有一半以上分潤給藝人。KKBOX將發展為結合數據、粉絲深度參與互動及應援的完整型態。

根據全球市調機構Future Market Insights（FMI）資料顯示，全球粉絲互動市場年複合成長率（CAGR）高達18%，2035年預計將超過378億美元，音樂產業市場正逐步邁向以粉絲為核心發展。KKBOX針對1,120名追星族進行問卷調查，發現高達32%粉絲每月願意投入逾一成所得支持藝人，甚至有3.8% 的人月花萬元以上。24歲以下年輕族群展現出最強行動力和消費力。

去年起KKBOX推出多檔「超粉計畫」創造超過2,700萬聆聽數，延續超粉計畫基礎，FANKLUB以「粉絲深度參與」為核心，融合音樂、互動與商務機制設計，滿足共創型粉絲生態。葉展昀表示，近年市場面臨資訊爆炸、注意力碎片化、聆聽分眾化等趨勢，粉絲關係經營將讓產業發展邁入雙向互動新時代，期待能藉此帶動參與模式的進化和音樂產業的經濟動能。

KKBOX表示，根據國際調查顯示，高達92%的粉絲渴望與藝人建立更親密的聯繫，更有85%的粉絲認為與藝人之間的問答或個性化訊息能夠拉近彼此距離，有78%的人表示獨家幕後花絮能讓他們感覺與藝人更親近。FANKLUB核心營運策略包含五大亮點服務：會員訂閱制解鎖藝人專屬限定內容、全台獨家訂閱制DM功能、全台獨家演唱會及活動門票搶先購資格、周邊商品一站集合、精準推薦與粉絲忠誠度轉化。