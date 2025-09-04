快訊

江祖平發不自殺聲明 點名三立副總「曾把你當兄弟」：道歉很難？

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應

KKBOX推出一站式追星互動平台「FANKLUB」 目標明年萬名超級粉絲

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下全球音樂串流平台KKBOX迎來20周年，宣布推出全新追星平台「FANKLUB」，以五大亮點服務打造「一站式完整追星體驗」，「超級粉絲」升級會員制也於9月3日正式上線，粉絲可以每位藝人年費620元至1,600元（實名制）加入支持行列，更多功能也將陸續推出。

科科科技亞太事業區暨KKBOX總經理葉展昀表示，FANKLUB整合「音源聆聽 × 藝人互動 × 粉絲應援」三大核心，希望未來一年內10萬會員加入平台，其中一萬名以上可望升級為超級粉絲，粉絲訂閱的費用將有一半以上分潤給藝人。KKBOX將發展為結合數據、粉絲深度參與互動及應援的完整型態。

根據全球市調機構Future Market Insights（FMI）資料顯示，全球粉絲互動市場年複合成長率（CAGR）高達18%，2035年預計將超過378億美元，音樂產業市場正逐步邁向以粉絲為核心發展。KKBOX針對1,120名追星族進行問卷調查，發現高達32%粉絲每月願意投入逾一成所得支持藝人，甚至有3.8% 的人月花萬元以上。24歲以下年輕族群展現出最強行動力和消費力。

去年起KKBOX推出多檔「超粉計畫」創造超過2,700萬聆聽數，延續超粉計畫基礎，FANKLUB以「粉絲深度參與」為核心，融合音樂、互動與商務機制設計，滿足共創型粉絲生態。葉展昀表示，近年市場面臨資訊爆炸、注意力碎片化、聆聽分眾化等趨勢，粉絲關係經營將讓產業發展邁入雙向互動新時代，期待能藉此帶動參與模式的進化和音樂產業的經濟動能。

KKBOX表示，根據國際調查顯示，高達92%的粉絲渴望與藝人建立更親密的聯繫，更有85%的粉絲認為與藝人之間的問答或個性化訊息能夠拉近彼此距離，有78%的人表示獨家幕後花絮能讓他們感覺與藝人更親近。FANKLUB核心營運策略包含五大亮點服務：會員訂閱制解鎖藝人專屬限定內容、全台獨家訂閱制DM功能、全台獨家演唱會及活動門票搶先購資格、周邊商品一站集合、精準推薦與粉絲忠誠度轉化。

KKBOX 平台

延伸閱讀

當偶像有多爽？張員瑛21歲生日「中國粉絲豪撒百萬珠寶+精品禮物」網呼：追星女的愛好偉大！

春風被爆痴等張景嵐分手！　難熬到感嘆：比政黨輪替還久

聽到「鬼滅」聲優在台灣 BALLISTIK BOYZ秒變追星狂粉

軟體凌駕一切？Volkswagen傳將最大動力改款付費訂閱制！

相關新聞

在台門市將全數熄燈…歇腳亭驚傳退出台灣？聯發國際急發聲澄清

聯發國際（2756）旗下連鎖手搖飲「歇腳亭」傳出在台據點將全數熄燈，對此，公司4日發出澄清表示，旗下手搖飲品牌「Shar...

「都更最速傳說」建商也來了 北士科推景觀宅

曾以22天完成審查、創下全台最速都更案的佳元建設，近年轉戰全台最夯的台北市北士科，首發案「佳元織川」近日推出，規畫26～...

大同集團太陽能再傳捷報 二度獲高榮臺南分院標案

大同（2371）集團太陽能建置案4日再傳捷報，旗下挺新能源標得高雄榮總臺南分院太陽能案，也是集團二度拿下該院標案、在該院...

台塑集團力挺 玩具圖書館共享園區大樓正式上樑

台塑集團力挺的玩具圖書館（簡稱玩圖）今日舉行玩圖共享園區新建大樓上樑典禮，台塑企業管理中心常務王瑞瑜過去在新大樓動工親自...

宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

麗寶集團董事長夫人王美雲是一位虔誠道教信徒，並擔任中華道教玄天上帝弘道協會理事長，弘揚傳統信仰文化，凝聚全台信眾向心力，...

房價落底值得期待？新青安放款天條 首購族重獲無敵星星

房貸荒有解，行政院4日拍板，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制之外，有望為房市注入強心針，專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。