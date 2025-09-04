中鋼與螺絲業產銷聯誼會 強調最壞景況過去、將助業界接單

中鋼（2002）4日與螺絲業產銷聯誼會中指出，新台幣匯率回貶，美國關稅政策逐漸明朗、不確定因素緩解，最壞的情況過去，呼籲客戶外銷接單要有耐心並注意成本，留意材料原產地問題，以免造成後遺症。

4日中鋼由業務副總李家丞領軍，率業務助理副總莊東杰、營業處長陳柏翰、棒線組長鍾聖博等業務精英，與朝友工業董事長孫得人等上百名螺絲扣件業交流。

陳柏翰表示，依目前市況觀察，新台幣匯率已經回貶，加上美國關稅政策逐漸明朗 化、不確定因素緩解，尤其中國大陸進行限產、反內捲等措施，整體看來現在已不是最糟的時候，大環境明顯比先前好轉。

李家丞指出，美國螺絲進口主要來自中國大陸與台灣，二處約各占美國進口量的30%左右，其中美國對台灣螺絲課徵50%關稅，中國大陸則高於100%，完全喪失競爭力，因此台灣螺絲在美國市場根本不怕與中國大陸競爭。

只是美國對等關稅政策下，造成進口商與供應鏈不穩定，出現訂單停滯。李家丞以板材鋼捲客戶為例說，6月美國關稅提高至50%時，國內鋼廠馬上針對於運輸中的鋼材與客戶談判，先解決即將到港鋼品的報關問題，即便當時降價只是權宜之計，接下來新訂單若賠本就不接。

李家丞表示，美國於6月4日將鋼鋁關稅從25%提高到50%後，鋼品與螺絲等產品受到嚴重衝擊，由於一般件螺絲的利潤通常僅3%至5%，特殊件螺絲獲利有機會達到8%-10%，但美國關稅高達50%，因此再如何降價接單，也無法抵消50%關稅的衝擊。

因此，建議螺絲外銷接單要多考量成本，不要一直低價搶單，以免造成虧損，畢竟價格再低也無法壓過高關稅。

針對用戶關心棒線第4季盤價，李家丞指出，中鋼會就國際行情等各方面做審慎考量來決定，同時提醒客戶要留意出口到美國螺絲的材料原產地問題，避免陷入洗產地糾紛，以免造成困擾得不償失。