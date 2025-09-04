快訊

江祖平發不自殺聲明 點名三立副總「曾把你當兄弟」：道歉很難？

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應

攻銀髮商機 DUSKIN：不排除與統一集團擴大高齡服務

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

看好400億高齡化市場商機，統一集團借鏡日本清潔龍頭DUSKIN的經驗，將聚焦銀髮族照護服務，伺機布局相關事業。

日本DUSKIN國際部部長山本一成表示，訪問照護在住宅服務中的占比僅次於輔具借用和通所照護，約占整體服務支出的10%，而輔具設備借貸市場規模也持續緩步成長。

山本一成指出，DUSKIN與統一企業目前已有清潔事業與甜甜圈品牌Mister Donut等合作，隨著社會高齡化趨勢日益顯著，DUSKIN已發展出專門因應高齡人口的事業部門，包含照護、輔具用具租賃與銷售和高齡者照護服務，未來隨著與統一的合作關係深化，不排除將高齡照護服務擴展至台灣市場。

山本一成指出，日本清潔產業正面臨嚴重人力短缺，因年輕世代投入意願不高，業者數年前便開始引進外籍勞工，主要來自菲律賓，並規劃培訓課程確保服務品質。外籍人員必須通過考核後，才能被派往各門市，目前公司約有50名外籍勞工。

由統一集團與日本DUSKIN合資成立的台灣樂清表示，會持續開發新客戶，且在清潔服務方面，因應民眾環境防護意識提升，清潔與除塵業務需求增加，帶動整體業務成長。

在清潔用品上，DUSKIN表示，隨著民眾清潔消毒意識抬頭，去年在台最暢銷商品為抗菌菜瓜布全年銷售額達630萬元、銷售量約20萬個，穩居台灣市場冠軍，其次為除氯蓮蓬頭，年度銷售額達454萬元，鋁微粒日本菜瓜布則也有銷售233萬元的好成績，未來將持續擴大業務範圍。

日本 輔具 統一企業

延伸閱讀

統一跨界合作日商DUSKIN 創辦人高清愿扮演關鍵推手

U16亞青男籃／附加賽退黎巴嫩晉8強 中華隊明戰日本

新世代療癒系機器人 LOVOT 陪你一起搭日本最高摩天輪 OSAKA WHEEL

拳擊／WB世錦賽將開打 黃筱雯首戰日本新秀

相關新聞

在台門市將全數熄燈…歇腳亭驚傳退出台灣？聯發國際急發聲澄清

聯發國際（2756）旗下連鎖手搖飲「歇腳亭」傳出在台據點將全數熄燈，對此，公司4日發出澄清表示，旗下手搖飲品牌「Shar...

「都更最速傳說」建商也來了 北士科推景觀宅

曾以22天完成審查、創下全台最速都更案的佳元建設，近年轉戰全台最夯的台北市北士科，首發案「佳元織川」近日推出，規畫26～...

大同集團太陽能再傳捷報 二度獲高榮臺南分院標案

大同（2371）集團太陽能建置案4日再傳捷報，旗下挺新能源標得高雄榮總臺南分院太陽能案，也是集團二度拿下該院標案、在該院...

台塑集團力挺 玩具圖書館共享園區大樓正式上樑

台塑集團力挺的玩具圖書館（簡稱玩圖）今日舉行玩圖共享園區新建大樓上樑典禮，台塑企業管理中心常務王瑞瑜過去在新大樓動工親自...

宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

麗寶集團董事長夫人王美雲是一位虔誠道教信徒，並擔任中華道教玄天上帝弘道協會理事長，弘揚傳統信仰文化，凝聚全台信眾向心力，...

房價落底值得期待？新青安放款天條 首購族重獲無敵星星

房貸荒有解，行政院4日拍板，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制之外，有望為房市注入強心針，專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。