攻銀髮商機 DUSKIN：不排除與統一集團擴大高齡服務

看好400億高齡化市場商機，統一集團借鏡日本清潔龍頭DUSKIN的經驗，將聚焦銀髮族照護服務，伺機布局相關事業。

日本DUSKIN國際部部長山本一成表示，訪問照護在住宅服務中的占比僅次於輔具借用和通所照護，約占整體服務支出的10%，而輔具設備借貸市場規模也持續緩步成長。

山本一成指出，DUSKIN與統一企業目前已有清潔事業與甜甜圈品牌Mister Donut等合作，隨著社會高齡化趨勢日益顯著，DUSKIN已發展出專門因應高齡人口的事業部門，包含照護、輔具用具租賃與銷售和高齡者照護服務，未來隨著與統一的合作關係深化，不排除將高齡照護服務擴展至台灣市場。

山本一成指出，日本清潔產業正面臨嚴重人力短缺，因年輕世代投入意願不高，業者數年前便開始引進外籍勞工，主要來自菲律賓，並規劃培訓課程確保服務品質。外籍人員必須通過考核後，才能被派往各門市，目前公司約有50名外籍勞工。

由統一集團與日本DUSKIN合資成立的台灣樂清表示，會持續開發新客戶，且在清潔服務方面，因應民眾環境防護意識提升，清潔與除塵業務需求增加，帶動整體業務成長。

在清潔用品上，DUSKIN表示，隨著民眾清潔消毒意識抬頭，去年在台最暢銷商品為抗菌菜瓜布全年銷售額達630萬元、銷售量約20萬個，穩居台灣市場冠軍，其次為除氯蓮蓬頭，年度銷售額達454萬元，鋁微粒日本菜瓜布則也有銷售233萬元的好成績，未來將持續擴大業務範圍。