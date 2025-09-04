統一跨界合作日商DUSKIN 創辦人高清愿扮演關鍵推手

快訊

中央社／ 大阪4日電

坐落在大街小巷的統一超商，去年營收新台幣3379億元寫史上最高，也讓統一超位居超商龍頭的形象深植人心，不過，統一超旗下有個小金雞母「台灣樂清」，其知名度較低，卻已在台灣經營30年，成為在台清潔服務第一大品牌，台灣樂清當年成立背景，源自於統一集團創辦人高清愿的經營策略。

1993年之際，統一超營運基礎已十分穩健，不過當年高清愿認為，流通事業發展須多角化、多元化，他期望找到統一超第2個成長曲線，便開始尋找新事業或新品牌等合作潛在對象。

據了解，當時高清愿授權專業經理人找尋第2成長曲線的品牌，一開始原本要引進Mister Donut，但礙於日本DUSKIN當初向美國Mister Donut買下亞洲銷售權與商標權時，授權區域不包括台灣，折衷之後，先引進DUSKIN，也因統一超深受DUSKIN「祈禱式經營」的理念吸引，認為是能為台灣民眾創造幸福感的事業，最後拍板敲定與DUSKIN合作。

由統一持股51%、日本DUSKIN持股49%，合資成立台灣樂清，1995年開業至今已成立30週年。不過台灣民眾清潔習慣和日本民眾很不一樣，台灣樂清初期經歷幾年虧損，後來逐步找出在地化經營之道，2023年台灣樂清營收達新台幣16.71億元，每股稅後純益為10.53元。

根據台灣樂清官網指出，今年將啟動洗滌工廠建置計畫，預計將有2座自建洗滌工廠陸續啟用，也將是樂清事業發展的重要里程。

台灣樂清官網表示，每年清洗超過400萬片地墊、抹布和拖把，數量仍持續成長中，過程回收超過300噸塵土，節省18.9萬噸用水，等於可供應76座奧運標準泳池使用。

另外，清潔事業的招牌清洗和建築外觀外牆清洗、燈具維修服務，為樂清在台灣發展出的在地化服務，因成效亮眼，也讓日本DUSKIN派人來台交流學習。

而日本DUSKIN創辦人鈴木清一創立獨特「每日祈禱式經營」企業文化，讓員工在每天上班前誦讀心經，在台灣樂清也同樣奉行。DUSKIN表示，多數企業在朝會多為口號宣導或確認職場安全事項，DUSKIN則希望在公司組織培養員工的好客精神與誠實態度。

