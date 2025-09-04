買房痛苦指數仍高！2025年第1季房價所得比達9.68倍

雖然房價出現下跌，但購屋族的痛苦指數依舊不低。內政部公布，2025年第1季全國房價所得比為9.68倍，意味著一般家庭若不吃不喝，約需將近10年的所得才能購買一戶中位數住宅。

內政部指出，六都之中台北市壓力最大，本季房價所得比高達15.57倍，新北市緊追在後為13.17倍。桃園市與台中市分別為8.64倍、11.09倍，台南市與高雄市則為9.12倍、8.61倍。即使六都房價指數普遍下跌，但在所得水準有限的情況下，購屋壓力仍然沉重。

內政部表示，房價所得比是以中位數住宅價格除以家戶年可支配所得計算，是國際上衡量購屋負擔的重要指標。雖然2025年第1季全國中位數房價從1,028萬元降至1,000萬元，家戶所得也從95.56萬元增至97.67萬元，使數值略有改善，但痛苦指數依舊維持在高檔，凸顯長期房價高漲對民眾生活的壓力。