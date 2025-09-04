在台門市將全數熄燈…歇腳亭驚傳退出台灣？聯發國際急發聲澄清

聯發國際（2756）旗下連鎖手搖飲「歇腳亭」傳出在台據點將全數熄燈，對此，公司4日發出澄清表示，旗下手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」，創立於1992年，全球布局展店超過500家店，台灣三家加盟店近期因合約到期不續約，並非撤出台灣市場，而是將進行品牌轉型和重整計畫，預計明年將推出全新面貌。

聯發國際以茶飲品牌「歇腳亭」起家，並進軍國際，目前海外仍有500家「歇腳亭」，主要在美國約160家、澳洲市場150家，另在馬來西亞、香港等地皆有布局。

聯發國際表示，「歇腳亭」西屯中科店已在上月合約到期，目前在台剩下二家加盟門市，分別為台中逢甲文華店、台南新營復興店，皆在9月30日合約到期後，即不再續約。總部將規劃全新的新型態店，主要是品牌已有超過30年歷史，希望能重新定位再出發，但歇腳亭是發源自台灣的品牌，在台灣起家，不會退出台灣市場。

同時聯發國際去年推出全新茶飲品牌「UG樂己」一炮而紅，有台版「台版霸王茶姬」之稱，短短一年時間，已在台開出31家門市，其中，八家為直營店，其餘為加盟店，目前已每月4~5家的速度開出，預估年底家數規模將突破50家。該品牌目前並已拓展到香港市場，目前已開了二家門市，9月會再開第三家，同時，美國首店也預計將插旗洛杉磯。