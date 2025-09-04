快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

在台門市將全數熄燈…歇腳亭驚傳退出台灣？聯發國際急發聲澄清

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
聯發國際以歇腳亭為主力品牌布局美國市場，已在美國站穩腳步。圖／聯發國際提供
聯發國際以歇腳亭為主力品牌布局美國市場，已在美國站穩腳步。圖／聯發國際提供

聯發國際（2756）旗下連鎖手搖飲「歇腳亭」傳出在台據點將全數熄燈，對此，公司4日發出澄清表示，旗下手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」，創立於1992年，全球布局展店超過500家店，台灣三家加盟店近期因合約到期不續約，並非撤出台灣市場，而是將進行品牌轉型和重整計畫，預計明年將推出全新面貌。

聯發國際以茶飲品牌「歇腳亭」起家，並進軍國際，目前海外仍有500家「歇腳亭」，主要在美國約160家、澳洲市場150家，另在馬來西亞、香港等地皆有布局。

聯發國際表示，「歇腳亭」西屯中科店已在上月合約到期，目前在台剩下二家加盟門市，分別為台中逢甲文華店、台南新營復興店，皆在9月30日合約到期後，即不再續約。總部將規劃全新的新型態店，主要是品牌已有超過30年歷史，希望能重新定位再出發，但歇腳亭是發源自台灣的品牌，在台灣起家，不會退出台灣市場。

同時聯發國際去年推出全新茶飲品牌「UG樂己」一炮而紅，有台版「台版霸王茶姬」之稱，短短一年時間，已在台開出31家門市，其中，八家為直營店，其餘為加盟店，目前已每月4~5家的速度開出，預估年底家數規模將突破50家。該品牌目前並已拓展到香港市場，目前已開了二家門市，9月會再開第三家，同時，美國首店也預計將插旗洛杉磯。

布局 歇腳亭

延伸閱讀

快遞業反內捲 電商核心區掀漲價潮

鋼鐵龍頭大廠轉型 四個創新

主打轉型金融啟新機 彰銀主辦公股金融事業聯合供應商大會　

盧秀燕北上赴工商協進會力薦台中工商轉型 這幾點是優勢

相關新聞

在台門市將全數熄燈…歇腳亭驚傳退出台灣？聯發國際急發聲澄清

聯發國際（2756）旗下連鎖手搖飲「歇腳亭」傳出在台據點將全數熄燈，對此，公司4日發出澄清表示，旗下手搖飲品牌「Shar...

「都更最速傳說」建商也來了 北士科推景觀宅

曾以22天完成審查、創下全台最速都更案的佳元建設，近年轉戰全台最夯的台北市北士科，首發案「佳元織川」近日推出，規畫26～...

大同集團太陽能再傳捷報 二度獲高榮臺南分院標案

大同（2371）集團太陽能建置案4日再傳捷報，旗下挺新能源標得高雄榮總臺南分院太陽能案，也是集團二度拿下該院標案、在該院...

台塑集團力挺 玩具圖書館共享園區大樓正式上樑

台塑集團力挺的玩具圖書館（簡稱玩圖）今日舉行玩圖共享園區新建大樓上樑典禮，台塑企業管理中心常務王瑞瑜過去在新大樓動工親自...

宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

麗寶集團董事長夫人王美雲是一位虔誠道教信徒，並擔任中華道教玄天上帝弘道協會理事長，弘揚傳統信仰文化，凝聚全台信眾向心力，...

房價落底值得期待？新青安放款天條 首購族重獲無敵星星

房貸荒有解，行政院4日拍板，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制之外，有望為房市注入強心針，專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。