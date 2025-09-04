房貸壓力減輕！2025年第1季全國負擔率降至44.53%

內政部4日公布，2025年第1季全國房貸負擔率降至44.53%，比上季再下降2.09個百分點，已連續兩季走低，主要原因是房價轉跌，加上家戶可支配所得穩定成長，使得購屋族的壓力有所減輕。

內政部指出，六都房貸負擔率全數下降，其中台中市降幅最大，達2.89%，台南市和高雄市也分別減少2.83%、2.60%；台北市與新北市雖然仍是全台負擔最重的區域，但本季也分別下降2.27%、2.33%；至於桃園市，則小幅下降0.99%；在六都以外地區，新竹縣市、金門縣、宜蘭縣、嘉義縣等多個縣市降幅都超過2%。

內政部說明，房貸負擔率是以中位數家庭購屋為基準，計算其房貸支出占家庭所得的比率。統計顯示，本季全國中位數住宅價格由1,028萬元降至1,000萬元，跌幅2.72%，加上家戶可支配所得從95.56萬元增至97.67萬元，使得負擔率下降約2.27%。雖然銀行房貸利率微幅上升至2.249%，增加了0.17%的壓力，但仍不敵房價與所得因素的改善，最終讓負擔率整體下降。