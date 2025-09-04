房市冷風來了！2025年第1季住宅價格指數七年首跌

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
內政部4日公布，2025年第1季全國住宅價格指數為149.03，較上季下跌1.29%，這是自2018年第3季以來首度出現下跌；房市交易同樣降溫，本季建物買賣登記量僅6萬3,101戶，季減幅高達20.5%，顯示房市進入整理期。

內政部指出，六都住宅價格指數均出現下跌，其中以高雄市跌幅最明顯，達2.75%；台中市下跌1.85%，台南市與桃園市則分別下滑1.11%、1.06%。台北市與新北市跌幅相對較小，各為0.52%、0.56%。

內政部說明，央行自2024年8月起要求銀行自主控管不動產放款，並於同年9月實施第七波選擇性信用管制，主要是為了強化管理銀行信用資源、抑制炒房行為，政策上路後，購屋者對房價看漲的預期逐漸降溫，交易量也明顯收斂，2024年第2季建物買賣登記量曾達9萬5,765戶高點，但在這之後一路下滑，住宅價格指數也從當季的4.02%漲幅逐步收斂至今出現下跌。

初步統計顯示，2025年第2季建物買賣登記量為6萬7,050戶，較2024年第2季高點大減三成，內政部表示後續房市走勢仍有待觀察。

今年第一季六都住宅價格指數。圖／內政部提供
住宅價格及買賣移轉棟數統計。圖／內政部提供
