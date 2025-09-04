快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

興采攜手孟加拉夥伴 綠色行動共創永續價值

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Ha-Meem Group董事總經理A. K. Azad於今年8月20日來台參訪，並參與興采集團SINGTEX的植樹活動。圖／興采提供
Ha-Meem Group董事總經理A. K. Azad於今年8月20日來台參訪，並參與興采集團SINGTEX的植樹活動。圖／興采提供

興采（4433）（SINGTEX®）集團長期深耕永續領域，今年更將綠色行動延伸至國際合作夥伴；透過邀請孟加拉重要成衣供應商來台，共同參與植樹活動，不僅強化了供應鏈韌性，更將永續承諾具體化，攜手夥伴共同為全球環境盡一份心力。

興采與孟加拉的合作關係，已從單純的商業往來，拓展至對環境永續的共同實踐。近年來，孟加拉作為全球第二大成衣出口國，正積極推動綠色轉型，從塑膠減量到綠色包材政策，皆可見其轉型決心。

2025年，興采集團特別邀請Ha-Meem Group董事總經理A. K. Azad來台。除了參訪興采總部與嶄新的環保染整廠，他更受邀參與聚紡染整廠的植樹活動。這項行動超越了純粹的商業範疇，透過具體行動深化雙方對永續發展的共同承諾。

興采對孟加拉市場的策略布局始於2023年，當時啟動了「孟加拉外發供應鏈建置計畫」。在多方評估後，興采集團與具備垂直及跨領域整合能力的Team Group結盟合作，並於2023年6月首度下單 。同年8月，興采在達卡正式成立辦公室，象徵著興采深耕孟加拉的決心 。2024年興采進一步拓展合作夥伴，加入同樣具備垂直整合能力的TAD Sourcing。

興采集團指出，自2023年至今，每年都有20萬件以上的成衣出口，訂單範疇涵蓋針織、平織成衣及袋包類，持續拓展並深耕孟加拉市場 。2024年，興采更隨同紡拓會率領的「孟加拉紡織服飾企業參訪團」前進達卡與吉大港，與Ha-Meem Group及Youngone Corporation等當地11家重量級企業交流 。這些交流不僅成功展現台灣永續機能紡織的實力，也為興采集團在南向市場奠定堅實的合作基礎。

孟加拉不僅是全球成衣供應鏈的重要基地，更是推動永續時尚的關鍵夥伴。興采期待透過策略性供應鏈合作與永續行動，將台灣的研發創新與孟加拉的高效生產力結合，共同推動全球時尚產業邁向更綠色的未來。

興采在孟加拉的深度耕耘，不僅為台灣紡織產業在國際舞台上開創了新的合作模式，更為全球永續供應鏈樹立了新的典範。興采將持續以綠色行動為核心，與全球夥伴攜手共進，實現永續發展的願景。

孟加拉

延伸閱讀

新手鏟屎官收編請三思！這5種貓屬於「難養型」需要很多愛與耐心

香港新增屈公病3例 患者曾遊佛山、孟加拉

孟加拉明年齋月前 有望舉行全國選舉

整理包／台灣關稅出爐！20%高於日韓 川普關稅新舊稅率總比較

相關新聞

在台門市將全數熄燈…歇腳亭驚傳退出台灣？聯發國際急發聲澄清

聯發國際（2756）旗下連鎖手搖飲「歇腳亭」傳出在台據點將全數熄燈，對此，公司4日發出澄清表示，旗下手搖飲品牌「Shar...

「都更最速傳說」建商也來了 北士科推景觀宅

曾以22天完成審查、創下全台最速都更案的佳元建設，近年轉戰全台最夯的台北市北士科，首發案「佳元織川」近日推出，規畫26～...

大同集團太陽能再傳捷報 二度獲高榮臺南分院標案

大同（2371）集團太陽能建置案4日再傳捷報，旗下挺新能源標得高雄榮總臺南分院太陽能案，也是集團二度拿下該院標案、在該院...

台塑集團力挺 玩具圖書館共享園區大樓正式上樑

台塑集團力挺的玩具圖書館（簡稱玩圖）今日舉行玩圖共享園區新建大樓上樑典禮，台塑企業管理中心常務王瑞瑜過去在新大樓動工親自...

宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

麗寶集團董事長夫人王美雲是一位虔誠道教信徒，並擔任中華道教玄天上帝弘道協會理事長，弘揚傳統信仰文化，凝聚全台信眾向心力，...

房價落底值得期待？新青安放款天條 首購族重獲無敵星星

房貸荒有解，行政院4日拍板，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制之外，有望為房市注入強心針，專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。