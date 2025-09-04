興采攜手孟加拉夥伴 綠色行動共創永續價值

興采（4433）（SINGTEX®）集團長期深耕永續領域，今年更將綠色行動延伸至國際合作夥伴；透過邀請孟加拉重要成衣供應商來台，共同參與植樹活動，不僅強化了供應鏈韌性，更將永續承諾具體化，攜手夥伴共同為全球環境盡一份心力。

興采與孟加拉的合作關係，已從單純的商業往來，拓展至對環境永續的共同實踐。近年來，孟加拉作為全球第二大成衣出口國，正積極推動綠色轉型，從塑膠減量到綠色包材政策，皆可見其轉型決心。

2025年，興采集團特別邀請Ha-Meem Group董事總經理A. K. Azad來台。除了參訪興采總部與嶄新的環保染整廠，他更受邀參與聚紡染整廠的植樹活動。這項行動超越了純粹的商業範疇，透過具體行動深化雙方對永續發展的共同承諾。

興采對孟加拉市場的策略布局始於2023年，當時啟動了「孟加拉外發供應鏈建置計畫」。在多方評估後，興采集團與具備垂直及跨領域整合能力的Team Group結盟合作，並於2023年6月首度下單 。同年8月，興采在達卡正式成立辦公室，象徵著興采深耕孟加拉的決心 。2024年興采進一步拓展合作夥伴，加入同樣具備垂直整合能力的TAD Sourcing。

興采集團指出，自2023年至今，每年都有20萬件以上的成衣出口，訂單範疇涵蓋針織、平織成衣及袋包類，持續拓展並深耕孟加拉市場 。2024年，興采更隨同紡拓會率領的「孟加拉紡織服飾企業參訪團」前進達卡與吉大港，與Ha-Meem Group及Youngone Corporation等當地11家重量級企業交流 。這些交流不僅成功展現台灣永續機能紡織的實力，也為興采集團在南向市場奠定堅實的合作基礎。

孟加拉不僅是全球成衣供應鏈的重要基地，更是推動永續時尚的關鍵夥伴。興采期待透過策略性供應鏈合作與永續行動，將台灣的研發創新與孟加拉的高效生產力結合，共同推動全球時尚產業邁向更綠色的未來。

興采在孟加拉的深度耕耘，不僅為台灣紡織產業在國際舞台上開創了新的合作模式，更為全球永續供應鏈樹立了新的典範。興采將持續以綠色行動為核心，與全球夥伴攜手共進，實現永續發展的願景。