海悅前八月營收年減約三成 新青安房貸鬆綁、代銷龍頭這麼看

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅（2348）今年8月合併營收2.23億元，較上月成長15.9％；累計前八月合併營收36.65億元、年減約三成。

海悅表示，展望第4季，台中市北屯區「南悅豐映」建案已取得使用執照，將於9月啟動交屋，今年底前挹注營建收入可期。

針對行政院4日拍板自今年9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入《銀行法》第72-2條的限額中。

海悅指出，這對自住、首購或已經承諾貸款條件的自住買方屬正面措施，將讓「真正在管理自己財產的人，給他最大幫助」，有助房市交易逐漸回歸市場供需機制。

海悅8月合併營收2.23億元，月增15.9％、年減65.6%；海悅表示，全國不動產代銷市場，於限貸令政策抑制房市交易動能，致全國新建案啟動銷售甚微，但銷售中具有地段、交通、產品與價格優勢的建案，仍得以持續推進成交量。

海悅下半年受惠全國銷售中順銷個案如，新北市中和區「大同新紀元」、苗栗高鐵特區「弘峻綻高鐵」、台中市西區「勤美之真」與太平區「由鉅敘真」等建案貢獻，挹注單月代銷收入。

海悅子公司台中市北屯區「南悅豐映」建案，坐擁萬坪水湳生態公園，且鄰近崇德路及北平路兩大商圈，加上74號快速道路與捷運文心中清站，生活機能與交通致臻完善，產品以地上14層、地下4層，38～43坪的三房格局，共計104戶已全數完銷。

海悅指出，該案於7月底取得使用執照，目前進行房貸申請的撥款作業，將於9月啟動交屋，預計年底前陸續挹注營建收入。

海悅表示，台灣金融市場逐步擴大規模，尤其受惠AI產業熱潮，更帶領台股8月創下歷史新高，反觀台灣房市因限貸令政策，使首購、首換等剛性購屋需求的房屋貸款額度面臨排撥壓力，造成房市成交急凍，與股市熱絡形成強烈對比。

海悅指出，行政院宣布啟動「AI行動內閣2.0」改組已公開說明，政府將苦民所苦，4日拍板確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72-2條不動產放款比率限制之外，實施時間為今年9月1日，這對自住、首購或已經承諾貸款條件的自住買方屬正面措施。

海悅強調，新措施將讓「真正在管理自己財產的人，給他最大幫助」，有助房市交易逐漸回歸市場供需機制。

