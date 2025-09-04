華航聽到消費者心聲 11月將公布哩程交易方式

喜歡搭華航（2610）的消費者有福了！想要用哩程升等、換機票，無奈哩程差一點點怎麼辦？華航聽到所有消費者的心聲，將推出全新制度，將哩程視為「貨幣」，可自由轉讓及合併使用，最快將於11月將公布哩程買賣的計算方式。

華航即將於 2025年底開啟會員制度新紀元，全新「會籍積分制度」即將登場，為台灣首家採用會籍積分制度的航空公司；另外，會員將受讓哩程與帳戶有效哩程整合使用，一次兌換心儀好禮外，會員權益升級，每趟飛行都有價值，還可以靈活運用哩程。

為使哩程兌換品項更加多元化，華航將推出電子票券平台，讓會員可以使用哩程兌換全台超過130個連鎖品牌的商品與服務，從超商、百貨、量販、藥妝、餐飲及生活娛樂，盡享生活便利。

同時，打造專屬訂房平台，提供海內外會員全球超過60萬個旅宿選擇，訂房即可累積哩程，亦可選用哩程折抵房費，提供會員更豐富的哩享生活；至於相關流程將引導至訂房平台之第三方網站。

華航自 1989 年起，華夏哩程酬賓計劃已陪伴會員飛行無數旅程，未來新制度將以「積分」為核心，並首次將特惠機票、團體機票納入累積計算，讓會員的每一趟飛行都能發揮價值。

華航承諾，在新會員制度下，會員現有會籍所享有的禮遇將完全保留，權益不變，未來兩年內至2027年前，會員級別僅會晉升，不會降等。