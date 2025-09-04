麗明營造第24屆公益捐血9月10日登場 歡迎企業踴躍參與

由國內知名營造集團麗明營造主辦的「第24屆公益捐血活動」，將於9月10日起一連舉行三天，地點在台中市七期市政府大樓後方的麗明營造總部前舉行。麗明營造董事長吳春山說，此刻全台血庫正面臨農曆七月的年度危機，歡迎企業及民眾踴躍響應參與。

24年來，麗明營造選擇在最需要的時刻舉辦捐血活動，累計募得1萬8,043袋血液。2024年單年就募得2,003袋血，創下歷史新高。今年，吳春山希望有更多人加入這場「破除迷思救人命」的行動。

麗明營造董事長吳春山不是醫生，也不是社會學家，但他在2001年敏銳地察覺到一個社會問題：為什麼救命的需求會因為日期而受阻？身為企業經營者，他習慣用解決問題的思維面對挑戰。

「既然大家不敢在農曆七月捐血，那我們就在農曆七月辦捐血活動。」吳春山說，這個看似簡單的邏輯，成了一場長達24年的社會實驗起點，從第一年募得的125袋血，到去年的2,003袋，數字變化背後，反映的是民眾觀念的逐漸轉變。

最初只是麗明營造的單一行動，如今已演變成跨領域的協作網絡，像是一個共同合辦喜事的「嘉年華會」。規模變化最能說明這個轉變：從第一年的一天一台捐血車，到現在三天每天出動三台車，背後正是因為越來越多夥伴的加入。

24年來，這種「利他」精神逐漸感染了周邊企業，包括營建業、金融業、社福團體、扶輪社等30多個機構陸續加入，慢慢累積形成了一個獨特的「公益生態系」。

此次活動主辦單位，包括：麗明營造、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、台中市南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、台中日光溫泉會館、立富實業、麗萌企業、銘垣興業、台中市商業會、台灣知日協會、磐興建設、台中市後備憲兵荷松協會。

協辦單位：台中市生命線協會、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台灣身心障礙藝術發展協會、台中市企業經理協進會、敬業樂群大樓管委會、溢全實業、土地銀行中港分行、彰化銀行中港分行。

以及聯邦銀行民權分行、京城銀行大里分行、三信商銀台中分行、合作金庫銀行大竹分行、板信銀行台中分行、台中銀行西屯分行、第一銀行台中分行、警安保全、居之友物業、中國輸出入銀行台中分行、土地銀行中科分行等。

吳春山表示，這種跨界合作的模式顯示：當目標明確且具有社會意義時，不同產業的組織能夠攜手合作，為共同理念努力。

「麗明捐血24．愛心持續奔馳」活動時間為9月10至12日，每日上午9時至下午4時；地點在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方。現場還將安排精彩表演節目，讓捐血不只是公益行動，更是溫馨的社區體驗。

好禮回饋：成功捐血250cc即贈送神秘福袋＋摸彩券1張；成功捐血500cc即贈送神秘福袋＋摸彩券2張。摸彩大獎：最大獎市價1萬9,800元捷安特Halfway自行車等。貼心提醒請攜帶身分證並配戴口罩，全程配合防疫措施。