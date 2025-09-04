葡萄王研發植物新藥GKAC 獲美FDA核准二期臨床試驗

葡萄王（1707）4日公告，該公司研發中的植物新藥GKAC，已獲得美國食品藥物管理局（FDA）人體臨床試驗審查（IND），將可進行第二期人體臨床試驗。

葡萄王表示，GKAC的主要適應症為非酒精性脂肪肝炎，為公司研發的液態發酵牛樟芝菌絲體為基礎的植物新藥。截至目前，美國FDA尚未核准任何專門針對非酒精性脂肪肝炎之植物來源處方新藥，市場上對此類植物新藥具有明顯的醫療需求缺口，具高度研發潛力與市場價值。

根據全球最新流行病學資料，非酒精性脂肪肝炎已成為全球成長最快速的慢性肝病之一，全球約有十億人受非酒精性脂肪肝影響，其中約20%的患者病情將惡化為非酒精性脂肪肝炎，伴隨顯著肝纖維化、肝硬化及肝癌的風險，且患者人數在美國、歐洲及亞太地區持續快速增加，主要與不良飲食習慣、肥胖及久坐等生活型態因素有關。

目前國際市場研究機構TechNavio 2024年報告指出，全球非酒精性脂肪性肝炎治療市場規模將於2023年至2028年間以58.37%的年均複合成長率（CAGR）顯著成長，總市值預計將增加314.6億美元。

葡萄王研發中之植物新藥GKAC已獲美國FDA核准進入臨床試驗，顯示具備良好的安全性與長期治療潛力，研發成果有望成為MASH領域植物新藥的重要里程碑。該產品可望補足當前尚未滿足之臨床需求，提供更多元的治療選擇，展現優異的市場拓展潛力與高度商業合作價值。