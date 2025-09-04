快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

葡萄王研發植物新藥GKAC 獲美FDA核准二期臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

葡萄王（1707）4日公告，該公司研發中的植物新藥GKAC，已獲得美國食品藥物管理局（FDA）人體臨床試驗審查（IND），將可進行第二期人體臨床試驗。

葡萄王表示，GKAC的主要適應症為非酒精性脂肪肝炎，為公司研發的液態發酵牛樟芝菌絲體為基礎的植物新藥。截至目前，美國FDA尚未核准任何專門針對非酒精性脂肪肝炎之植物來源處方新藥，市場上對此類植物新藥具有明顯的醫療需求缺口，具高度研發潛力與市場價值。

根據全球最新流行病學資料，非酒精性脂肪肝炎已成為全球成長最快速的慢性肝病之一，全球約有十億人受非酒精性脂肪肝影響，其中約20%的患者病情將惡化為非酒精性脂肪肝炎，伴隨顯著肝纖維化、肝硬化及肝癌的風險，且患者人數在美國、歐洲及亞太地區持續快速增加，主要與不良飲食習慣、肥胖及久坐等生活型態因素有關。

目前國際市場研究機構TechNavio 2024年報告指出，全球非酒精性脂肪性肝炎治療市場規模將於2023年至2028年間以58.37%的年均複合成長率（CAGR）顯著成長，總市值預計將增加314.6億美元。

葡萄王研發中之植物新藥GKAC已獲美國FDA核准進入臨床試驗，顯示具備良好的安全性與長期治療潛力，研發成果有望成為MASH領域植物新藥的重要里程碑。該產品可望補足當前尚未滿足之臨床需求，提供更多元的治療選擇，展現優異的市場拓展潛力與高度商業合作價值。

葡萄王

延伸閱讀

以為還不胖？這個隱藏部位變化比體重更早出現還偷走你的睡眠

飲食完全戒除脂肪？營養師破解6個高膽固醇迷思：別再上當了

高雄男路倒慢車道...遭車輾過不治 血液驗出酒精反應

增肌減脂不再只靠雞胸肉！「低脂高蛋白」肉類飲食這樣選

相關新聞

「都更最速傳說」建商也來了 北士科推景觀宅

曾以22天完成審查、創下全台最速都更案的佳元建設，近年轉戰全台最夯的台北市北士科，首發案「佳元織川」近日推出，規畫26～...

大同集團太陽能再傳捷報 二度獲高榮臺南分院標案

大同（2371）集團太陽能建置案4日再傳捷報，旗下挺新能源標得高雄榮總臺南分院太陽能案，也是集團二度拿下該院標案、在該院...

台塑集團力挺 玩具圖書館共享園區大樓正式上樑

台塑集團力挺的玩具圖書館（簡稱玩圖）今日舉行玩圖共享園區新建大樓上樑典禮，台塑企業管理中心常務王瑞瑜過去在新大樓動工親自...

宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

麗寶集團董事長夫人王美雲是一位虔誠道教信徒，並擔任中華道教玄天上帝弘道協會理事長，弘揚傳統信仰文化，凝聚全台信眾向心力，...

房價落底值得期待？新青安放款天條 首購族重獲無敵星星

房貸荒有解，行政院4日拍板，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制之外，有望為房市注入強心針，專家...

全國第一座汙水沼氣發電機今啟用 八里污水廠年省1千萬電費

台北市政府代管八里汙水處理廠，每日處理大台北地區132萬噸生活汙水，北市工務局衛工處「轉廢為能」，設置全國第一座公共汙水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。