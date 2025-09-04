DUSKIN：不排除與統一深化合作 鎖定高齡者輔具租賃

統一超與日本DUSKIN合資清潔公司台灣樂清今年邁入30年，已是台灣市占第一大清潔公司，鑒於台灣邁入超高齡社會，DUSKIN表示，DUSKIN在日本服務範圍已延伸至高齡者輔具租賃事業，未來不排除與統一集團深化合作，切入台灣高齡者輔具租賃市場。

DUSKIN主要從事以清潔用具，如拖把與地墊等除塵商品為主的租賃業務，旗下也有甜甜圈品牌「Mister Donut」。統一超與日本DUSKIN以持股各51%、49%合資成立台灣樂清，1995年開業至今已成立30週年，目前是台灣市占率第一名的清潔公司；2004年統一超成立轉投資事業「統一多拿滋」，主要經營Mister Donut。

今年台灣邁入超高齡社會，日本DUSKIN執行役員國際部部長山本一成今天接受媒體訪問表示，DUSKIN在高齡長者支持服務有2部分，一個子品牌提供貼近高齡者家庭生活的服務；另一子品牌則提供老年護理用具及輔具包括輪椅、電動護理床等租賃銷售。

他表示，日本DUSKIN將會與統一集團交流相關情報資訊，未來不排除在台灣發展高齡者輔具租賃事業。

此外，台日皆面臨缺工挑戰。山本一成指出，過去日本清潔服務多由年輕人投入，如今人力不足，為紓解缺工，日本DUSKIN自2016年起引進外籍勞工，主要來自菲律賓。

清潔工具則導入業務用自動行走清掃機器人，透過感測器偵測障礙物確保安全性，主要以租賃方式提供給辦公室、飯店與醫院等場所，以紓解人力不足。透過雲端系統，可將清潔數據與運作狀態視覺化，並以數據化方式管理清潔品質與效率。

另外，日本DUSKIN為了提高業務效率和節省人力，去年開始在地墊、拖把安裝RFID（無線射頻辨識），降低清潔時間。

而Mister Donut則在東京成立自助結帳門市，導入無人結帳系統。顧客只需站在收銀機前，透過視覺辨識甜甜圈商品，自動顯示結帳金額，縮短消費者結帳等候時間，並減輕服務人員負擔。