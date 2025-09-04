快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

DUSKIN：不排除與統一深化合作 鎖定高齡者輔具租賃

中央社／ 大阪4日電

統一超日本DUSKIN合資清潔公司台灣樂清今年邁入30年，已是台灣市占第一大清潔公司，鑒於台灣邁入超高齡社會，DUSKIN表示，DUSKIN在日本服務範圍已延伸至高齡者輔具租賃事業，未來不排除與統一集團深化合作，切入台灣高齡者輔具租賃市場。

DUSKIN主要從事以清潔用具，如拖把與地墊等除塵商品為主的租賃業務，旗下也有甜甜圈品牌「Mister Donut」。統一超與日本DUSKIN以持股各51%、49%合資成立台灣樂清，1995年開業至今已成立30週年，目前是台灣市占率第一名的清潔公司；2004年統一超成立轉投資事業「統一多拿滋」，主要經營Mister Donut。

今年台灣邁入超高齡社會，日本DUSKIN執行役員國際部部長山本一成今天接受媒體訪問表示，DUSKIN在高齡長者支持服務有2部分，一個子品牌提供貼近高齡者家庭生活的服務；另一子品牌則提供老年護理用具及輔具包括輪椅、電動護理床等租賃銷售。

他表示，日本DUSKIN將會與統一集團交流相關情報資訊，未來不排除在台灣發展高齡者輔具租賃事業。

此外，台日皆面臨缺工挑戰。山本一成指出，過去日本清潔服務多由年輕人投入，如今人力不足，為紓解缺工，日本DUSKIN自2016年起引進外籍勞工，主要來自菲律賓。

清潔工具則導入業務用自動行走清掃機器人，透過感測器偵測障礙物確保安全性，主要以租賃方式提供給辦公室、飯店與醫院等場所，以紓解人力不足。透過雲端系統，可將清潔數據與運作狀態視覺化，並以數據化方式管理清潔品質與效率。

另外，日本DUSKIN為了提高業務效率和節省人力，去年開始在地墊、拖把安裝RFID（無線射頻辨識），降低清潔時間。

而Mister Donut則在東京成立自助結帳門市，導入無人結帳系統。顧客只需站在收銀機前，透過視覺辨識甜甜圈商品，自動顯示結帳金額，縮短消費者結帳等候時間，並減輕服務人員負擔。

日本 輔具 統一超

延伸閱讀

拳擊／WB世錦賽將開打 黃筱雯首戰日本新秀

日本女實況主「淫紋」祭品文失敗 為感謝大家支持想出替代方案

日本官員第10度訪美 將敦促調降關稅與協調文件

日職／古林睿煬傷癒二軍首場先發因雨中止 日本球迷：悲報！

相關新聞

「都更最速傳說」建商也來了 北士科推景觀宅

曾以22天完成審查、創下全台最速都更案的佳元建設，近年轉戰全台最夯的台北市北士科，首發案「佳元織川」近日推出，規畫26～...

大同集團太陽能再傳捷報 二度獲高榮臺南分院標案

大同（2371）集團太陽能建置案4日再傳捷報，旗下挺新能源標得高雄榮總臺南分院太陽能案，也是集團二度拿下該院標案、在該院...

台塑集團力挺 玩具圖書館共享園區大樓正式上樑

台塑集團力挺的玩具圖書館（簡稱玩圖）今日舉行玩圖共享園區新建大樓上樑典禮，台塑企業管理中心常務王瑞瑜過去在新大樓動工親自...

宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

麗寶集團董事長夫人王美雲是一位虔誠道教信徒，並擔任中華道教玄天上帝弘道協會理事長，弘揚傳統信仰文化，凝聚全台信眾向心力，...

房價落底值得期待？新青安放款天條 首購族重獲無敵星星

房貸荒有解，行政院4日拍板，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制之外，有望為房市注入強心針，專家...

全國第一座汙水沼氣發電機今啟用 八里污水廠年省1千萬電費

台北市政府代管八里汙水處理廠，每日處理大台北地區132萬噸生活汙水，北市工務局衛工處「轉廢為能」，設置全國第一座公共汙水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。