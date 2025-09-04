東生華子公司創益戒菸錠獲藥證 為國內首發Varenicline戒菸藥學名藥

東生華（8432）4日宣布，子公司創益生技的戒菸錠VA23（Varenicline）已獲得衛福部食藥署（TFDA）核發領證通知，為國內首發Varenicline戒菸藥學名藥，預期將補足臨床需求，並為國內戒菸治療帶來更多選擇。

東生華表示，戒菸錠VA23係以輝瑞（Pfizer）原廠Champix為對照開發的學名藥，為Varenicline成分製劑，不含尼古丁，可減輕戒斷不適並降低菸品的依賴。VA23由創益生技的國際合作藥廠在三年前已在美國獲FDA核准上市廣泛使用，療效獲得全球臨床肯定，如今成為台灣首發的Varenicline學名藥，預期能延續國際臨床成果，為國內戒菸治療提供可期待的新選擇。

根據國健署2024年調查，台灣吸菸人口仍居高不下，50–64歲男性吸菸率達22.7%，女性則以40–49歲最高（7.2%）。雖然政府對電子菸與加熱菸使用嚴格管控，但青少年與年輕成人的嘗試比例仍高，顯示戒菸藥物需求持續存在。臨床研究亦指出，Varenicline可顯著提升戒菸與戒電子菸的成功率。

戒菸錠VA23由通過美國FDA與歐盟EMA PIC/S GMP認證的製造廠生產，品質與安全標準符合國際規範。未來，公司將配合國健署「二代戒菸服務計畫」，申請將該藥納入補助用藥，讓民眾可免負擔藥品費用，進一步提升戒菸意願。

創益生技致力於公共衛生與預防醫學為主要發展方向，除推動戒菸藥物外，過去五年來也獨家負責自費流感細胞疫苗全台灣診所通路的銷售。東生華表示，本次戒菸錠VA23的引進，不僅填補國內戒菸藥物供應不足，亦有助於開拓新商機，預期將對公司營運帶來正面效益，同時也呼應政府降低吸菸率的政策目標。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康