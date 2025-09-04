程泰集團發布通知 9月至11月實施「階段性休假制度」

機械業海嘯來襲，繼瀧澤科（6609）鼓勵員工集中周五排休後，工具機大廠程泰（1583）集團也正式向協力廠商發布通知，實施「階段性休假制度」，包括9月每周五、11月及10月部分周五或周一實施休假(做四休三)，後續將視實際營運狀況作滾動式檢討與調整。

目前程泰集團台旗下程泰、亞崴（1530）兩家公司，台灣廠合計約800名員工。程泰集團會長楊德華表示，推出這項措施，搭配鼓勵資深員工利用周五休特休假，公司精算結果，對整體營運影響不大。公司也期盼，隨著新台幣匯率趨穩，美國關稅持續談判，下半年營運有機會逐季回穩。

台灣機械公會理事長莊大立稍早表示，工具機廠做四休三的情形愈來愈多，若情況無法獲得改善，下一波勢必得採取精簡人力措施。

面對經營困境，莊大立指出，業者紛紛採行五大措施，包括逐步實施做四休三(無薪假)、暫停產學合作、限縮外籍移工引進、暫緩招募新血，最後不得已就要啟動人力精簡。

楊德華指出，美國對等關稅雖影響全球景氣，對台廠真正具殺傷力的是匯率升值，「台灣廠商有哪家淨利可達30%或40%以上，台灣疊加關稅比競爭對手的日韓多10%，匯率又多出近10%，台廠全數被打趴，根本不用玩了。」

另一方面，原本一度傳出8月起實施做四休三的工具機大廠百德（4563）機械，後來發布重訊，表示公司因客戶訂單調整，已於8月18日恢復正常工作日程，換言之，做四休三僅實施二周，目前已決定取消。

放電加工機大廠慶鴻機電總經理王陳鴻3日也表示，已有5家協力廠商收掉，還有5家使用客戶，業務員登門拜訪時竟已關門。他說，這次工具機業受到的衝擊比疫情期間還嚴重，「真的有點緊張」。

程泰這次向協力廠商發布通知，表示雙方在過往合作中建立良好的互信基礎與夥伴關係，對此深表感謝。

但因應近期全球工具機市場景氣變化，加徵關稅、匯率波動以及整體產業景氣遞延復甦等因素影響，公司為調整營運策略，提升資源運用效率，經管理階層審慎評估，決定實施階段性休假制度。

相關休假安排：9月(每周五)及11月(11/7(五)、11/14(五)、11/21(五)、11/24(一))期間，實施休假；10月份之休假日期為10月7日(二)至10月9日(五)止，共計三日。程泰通知協力廠配合公司休假安排，後續將視實際營運狀況作滾動。

楊德華強調，公司目前營運一切正常，實施階段性休假，只是因應訂單減少的短期措施。不過，他也建議政府，務必要正視新台幣匯率高於競爭對手國日、韓的嚴峻情況，儘可能參考日、韓的匯率走勢作彈性調整，以提升台灣工具機的國際競爭力。