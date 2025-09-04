「都更最速傳說」建商也來了 北士科推景觀宅

曾以22天完成審查、創下全台最速都更案的佳元建設，近年轉戰全台最夯的台北市北士科，首發案「佳元織川」近日推出，規畫26～43坪，水岸景觀戶開價每坪120～125萬元。

佳元建設董事長蔡錫全表示，這是佳元首度進軍重劃區，在輝達（NVIDIA）尚未宣布落腳北士科前，他就在新洲美段新添購一塊土地，案名暫定「佳元帝景水岸」，是河景第一排，預計明年3～4月推出。

佳元是近年大台北崛起最快的建設公司之一，該公司最早主力都更案，憑藉的過人的溝通技巧，加上細心、耐心，連屋主家裡幾隻貓，電視看哪一台都調查，不到幾年整合成功多案。

其中位於板橋莊敬路的「佳元植」，整合20多年沒結果，但他接手後，很短時間就完成整合，而且在22天內即通過危老重建核准，創下最快都更新紀錄。

蔡錫全表示，佳元建設和其他公司不同，佳元認為，心會感覺溫暖與感動的地方，才是家，而要成就這個有生命的生活容器，不是靠坪數、公設，而是透過人文，以及無所不在的藝術，才能創造出來。

他表示，他熱愛長跑，也將建築視為一場「沒有奇蹟、只有累積」的馬拉松賽程，而這份致力於為城市留下經典之作的堅持，正是佳元品牌一步一腳印，淬鍊三十多年的起心動念與核心價值。

蔡錫全表示，為打造真正有價值的家，他的選地哲學，關鍵就在「景觀」，他相信，擁有開闊視野與自然景觀的土地，才是真正稀缺且具備永恆價值的資產。

而從湖光山色的「佳元湖伴」、松江林蔭「佳元松江」、人文豐美的「佳元臨沂」到板橋「佳元植」與新店「佳元柒章」的都會綠意，都印證有景觀的建築，不僅提升生活體驗與居住情境，更賦予超越時間的增值潛力。

他表示，會選擇進軍「北士科」，主要是封印數十年，直到近幾年才開放，因此山水景觀都被維護得很好，最難得的是，除了大屯山脈及5大醫學資源環繞，還有無堤水岸、遊艇碼頭等國際規格的休閒機能。

當然，「北士科」以科技、醫療、自然及水岸資源，接棒台北科技走廊最後一塊拼圖，是一座銜接內科、超越大直，與東西區門戶串聯共富的國際濱水城區，也是主因。

蔡錫全表示，為打造北士科精彩第一章，佳元攜手郭旭原與黃惠美兩位建築師打造「佳元織川」，將兩人獨擁的「時間的空間」理念，貫穿建築與空間之中，讓晨昏光影在虛實之間流動，讓每個角落都看得到自然綠意、每個場域都很紓壓放鬆。

另外，佳元織川力求工程品質，除了採抗震6級的0.264G耐震係數設計，並於一樓柱體，使用建築工法中唯一得到國家發明金獎肯定的「Alfa Safe柱中柱」，強化柱核心圍束，提升耐震韌性。

另在防水工程上，也採用有40年經驗、技術團隊超過200人、超過100張國家證照、謹守十道嚴密工序、通過72小時試水測試的防水專家-「DAISIN大信防水」。提供客戶更安全舒適的住家。