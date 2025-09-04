大同集團太陽能再傳捷報 二度獲高榮臺南分院標案

大同（2371）集團太陽能建置案4日再傳捷報，旗下挺新能源標得高雄榮總臺南分院太陽能案，也是集團二度拿下該院標案、在該院累計裝置容量將突破300kWp，不僅彰顯醫療院所對再生能源的重視，更是對大同在綠能領域專業服務的肯定。

大同集團於2017年首次為高雄榮總臺南分院建置屋頂太陽能，由於醫療大樓格外重視安全防護與防水品質，對院方高規格的驗收要求成功達標。自啟用以來，院區的太陽能系統持續維持穩定運作，為地球帶來可靠的潔淨電力，每年貢獻約38萬度綠電，等同減少180公噸之二氧化碳排放。

大同指出，本次新增露天機車停車棚太陽能建置，不僅遮蔽日曬、便利停車，亦達到一地多用的效益最大化。

大同集團內負責太陽能案場結構設計、施工監工的大同智能，長期秉持「安全第一」的承諾，並嚴格遵循專業規範，目前已完成中南部近百案場颱風過境後之巡檢，包含澎湖、金門等外島之太陽能案場皆持續穩定運轉，結構安全無虞。

大同集團自2010年即投入太陽能電廠規劃建置，迄今已邁入第 15 年，全台累計建置容量突破300MW，案場遍及全台超過 1,500 處，並以一站式永續能源解決方案提供智慧能源整合加值專業服務，推展綠電、維運、充電樁、表後儲能等多元業務。