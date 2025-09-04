台塑集團力挺 玩具圖書館共享園區大樓正式上樑

台塑集團力挺的玩具圖書館（簡稱玩圖）今日舉行玩圖共享園區新建大樓上樑典禮，台塑企業行政中心常務王瑞瑜過去在新大樓動工親自力挺並出席，因她赴南韓出差，今日特地指派協理劉耀文代工出席。劉耀文表示，他親自見證玩圖自創立迄今歷經艱辛，終於有了可以和各界互動方家，他期待新大樓能發展成為國際性的文化地標，讓世界看見台灣的光芒。

玩圖共享園區新建大樓是由台塑集團旗下的南亞塑膠以低於市價賣給玩圖，王瑞瑜並力挺由台塑企業捐贈1000萬元，協助新大樓建廠經費。不過新大樓總建置經驗超過1億元，玩圖的共同創辦人余良玲今在新建大樓上樑典禮致詞時，一說到籌備與募款受到王瑞瑜及逾50多位出資的來自學校校長、教授、老師和地方仕紳鼎力出資幫忙時，也不禁感動落淚。

劉耀文也分享他親自參與玩圖籌備與募款的過程，一路走來真的相當辛苦，但正因為社會各界的支持與夥伴的投入，才能一步步走到今天。

他回憶，在募款過程中曾遇到一段印象深刻的小故事。當時有人建議，是否能邀請他的老闆王瑞瑜擔任代言人。因王瑞瑜從未參與過這類活動，他內心壓力極大，甚至特地撰寫了一份厚厚的報告，準備完整的說明。當他親自送交時，王瑞瑜反而疑惑地問道：「你寫這個做什麼？」一時間，他心頭一緊，以為計畫可能告吹。沒想到，王瑞瑜隨即語帶肯定地表示：「玩圖做的事情這麼有意義，余創辦人又這麼認真、有熱情，你只要講一句話就好，不需要寫這些報告。」這番話讓他瞬間由緊張轉為感動，心中湧起溫暖，也深受鼓舞。

他強調，這份理解與肯定成為團隊前進的重要標竿，讓大家以「熱情」作為督導工作與推動願景的核心。然而，他也坦言，過程依舊十分艱難，每一步都需要不斷的堅持與努力。能夠迎來今日的典禮，對團隊而言格外不容易。

最後他也代玩圖感謝所有支持書館發展的夥伴與各界人士，為了共同的理想持續努力。他期盼，未來新館落成後，不僅能服務在地，更能如同理事長所提，發展成為國際性的文化地標，讓世界看見台灣的光芒。

余良玲受訪時表示，玩圖共享園區新大樓規畫地下1樓為玩具循環的核心樞紐，將成為高效的玩具再生基地，每年可達到3萬棵樹木的減碳量。地上一樓挑高六米，規畫作為全齡共玩的教育平台，玩圖將提供多元的課程與活動，讓0-100歲的每位共玩夥伴，都能在這裡找到屬於自己的樂趣，學習珍惜、分享與創造。地上2樓：將成為一個永續共好的交流基地，玩圖將與企業、學校、社福機構等各界夥伴，攜手共創更多元的公益方案。