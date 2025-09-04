在地人照顧在地人！伯拉罕「文化照顧大旅社」信義房屋社區一家

在青年外流、偏鄉資源不足的時代，台中東勢區、和平區出現了不同的答案。2019 年成立的「伯拉罕共生照顧勞動合作社（下稱伯拉罕）」，讓部落青年成為照服員，把泰雅族「烤火、互助、興旺」的精神融入長照，讓長輩能在熟悉的環境安心生活，也讓文化與經濟找尋新路。在信義房屋「社區一家」計畫支持下，伯拉罕發展出「文化照顧大旅社」導覽路線，展現原鄉共好的樣貌。

「伯拉罕的核心信念是『在地人照顧在地人』。」創辦人林依瑩指出，目前有 65 位照服員，來自泰雅、漢人、客家與排灣等族群，服務 11 個部落、近 530 位長輩。照服員多半是看著長輩年歲漸長的晚輩，接受專業訓練後返鄉服務，有特別的使命感，也讓照顧更貼近生活。這模式彌補了原鄉人力不足，讓青年與婦女能安身立命。有些照服員還成為導覽員，親口向訪客講述部落故事，讓文化在照顧中延續。此外，合作社也引入「時間銀行」，照服員可累積時數並儲存，未來需要時可提領使用，提升投入誘因，建立互助循環。

伯拉罕推動的「友雞生活」是全台少見的照顧模式。長輩飼養溫順的雞隻，在維護雞舍、撿蛋過程中活動身體並感受陪伴。林依瑩表示，友雞是重要的賦能角色：雞蛋帶來收入，養雞與撿蛋讓長輩重拾「有能力貢獻」的價值，透過與生命互動建立尊嚴。合作社還舉辦「友雞運動會」，長輩帶著雞隻賽跑，成為社區年度的熱鬧景象。

日本「宮崎之家」與「Home Hospice」的共照經驗顯示，長輩回到熟悉場景，健康會改善、壽命會延長。伯拉罕看見這一點，更篤定要成立共生之家。林依瑩說，要在其他地區複製此模式，必須克服觀念與人才的挑戰，且許多家庭仍依賴醫療可近性，不敢嘗試「在家終老」，而照服員與醫療人力的持續培育也攸關推動成敗。

伯拉罕的長照場域曾有大膽嘗試。一位長期居住在照護機構的婆婆，回到部落接受在宅照服後，因熟悉的氛圍與非制式照護的刺激，第一天就能吃下兩碗米粉，後來甚至逐漸恢復語言與行動能力。對她而言，在熟悉的土地上獲得照護，找到了回家的安全感，消除身心警戒，才是康復的開始。

基於這樣的實踐，伯拉罕在和平區發展「All in One 共生照護模式」，讓長輩能在熟悉的部落終老。當地第一個「共生之家」由舊宅改造，今年起將讓多位中重症長輩在同一屋簷下生活與接受照護，整合個案們的醫師、護理師、復健師等專業資源，最大化資源效益，讓醫療與日常無縫銜接。

此外，伯拉罕以「文化照顧大旅社」獲得信義房屋「社區一家」2024年社區楷模獎。這項計畫設計了植物、動物、文化、照顧四條社區導覽路線，從採野菜到友雞賽跑，從苧麻編織到二行詩創作，參訪者能直接看到文化照顧的運作模式，感受兩者交織，在心中播下共照的種子。

為了接待來訪者，伯拉罕培育部落媽媽與青年逐步培育企劃與導覽能力，讓文化照顧成為就業選項，也為社區帶來新樣貌。孩子在假期返鄉參與志工，媽媽帶著孩子加入導覽，青年在部落也能找到工作與收入，照顧成為跨世代的生活方式，文化也在日常中持續傳遞。