宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鄰近受天宮高達50米的「松柏之星」高空景觀塔也即將完工，未來與受天宮盛大慶典相互輝映，預料將吸引更多觀光人潮。麗寶集團提供
麗寶集團董事長夫人王美雲是一位虔誠道教信徒，並擔任中華道教玄天上帝弘道協會理事長，弘揚傳統信仰文化，凝聚全台信眾向心力，王美雲領軍全台最大玄天上帝慶典十月南投登場，兩日盛會祈福、觀光一次到位，宮廟齊聚萬人一起祈福。

「114年北極玄天上帝飛昇得道全國聯合慶典」將於民國114年10月25日至26日，在南投縣名間鄉松柏嶺受天宮盛大舉行。兩日舉辦的午宴與晚宴合計 1,002桌堪稱歷年之最，規模空前，能達成此盛況。

麗寶集團董事長夫人王美雲同時也是五股賀聖宮主，自從接任中華道教玄天上帝弘道協會理事長之後，戮力於弘揚玄天上帝信仰文化，並強調「協會使命是讓信仰不只是儀式，而是能真正走入人心、影響社會。」未來，協會將持續推動宮廟合作、文化傳承與公益行動，讓宗教信仰成為社會穩定與人心安定的力量。

王美雲分享，相傳玄天上帝為上古真武大帝，少時立志修道，棄文從武，於武當山修煉四十二年，終得大道。為了消弭人間災禍，他親斬妖魔、降伏龜蛇二將，象徵戰勝內心的貪嗔痴與外在邪惡力量，最終於農曆九月初九重陽節「飛昇得道」，受玉皇大帝敕封為「玄天上帝」，成為護國安邦、驅邪伏煞的大神。

自此，玄天上帝以「北方真武」之尊，守護蒼生、庇佑黎民，成為台灣民間信仰的重要主神之一。玄天上帝的誕辰在農曆三月初三，與飛昇得道同為民間重要兩大慶典。

位在南投的松柏嶺受天宮，創建於清順治14年，至今已有368年歷史，香火鼎盛，被尊為「台灣北極殿總本山」，更被視為台灣玄天上帝信仰總廟，「分靈」逾5千座。受天宮依山勢而建，殿宇巍峨壯麗，融合閩南傳統建築與雕刻藝術，莊嚴肅穆之中展現匠心。

地處中台灣制高點，能遠眺彰化平原與濁水溪流域，視野遼闊，被譽為「南北信眾的心靈交會點」，是全台進香香客必至聖地。此次能承辦全國聯合慶典，受天宮以「弘揚真武大帝精神、護佑蒼生」為使命，不僅展現宗教信仰的凝聚力，也體現地方宮廟守護社會、推廣公益的責任。

除此之外，這次活動現場結合在地攤商與市集，推廣南投茶葉、火龍果等特色農產，同時，鄰近高達58米的「松柏之星」高空景觀塔也即將完工，塔體外圍的「雙螺旋狀階梯通道」，是以受天宮的玄天上帝護法「蛇」為設計靈感，成為南投名間全新地標。未來不僅可遠眺彰化平原與濁水溪流域，更能有效結合宗教、觀光及農業，與受天宮盛大慶典相互輝映，吸引更多觀光人潮。

受天宮依山勢而建，殿宇巍峨壯麗，地處中台灣制高點，能遠眺彰化平原與濁水溪流域，視野遼闊，被譽為「南北信眾的心靈交會點」，是全台進香香客必至聖地。麗寶集團提供
中華民國立法院院長韓國瑜及夫人，受邀請連袂出席祝聖會場，恭祝 北極玄天上帝飛昇得道紀念誌慶，祈求國泰民安、風調雨順。麗寶集團提供
113年玄天上帝飛昇得道全國聯合慶典在南投三玄宮登場。麗寶集團提供
