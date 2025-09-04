宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

麗寶集團董事長夫人王美雲是一位虔誠道教信徒，並擔任中華道教玄天上帝弘道協會理事長，弘揚傳統信仰文化，凝聚全台信眾向心力，王美雲領軍全台最大玄天上帝慶典十月南投登場，兩日盛會祈福、觀光一次到位，宮廟齊聚萬人一起祈福。

「114年北極玄天上帝飛昇得道全國聯合慶典」將於民國114年10月25日至26日，在南投縣名間鄉松柏嶺受天宮盛大舉行。兩日舉辦的午宴與晚宴合計 1,002桌堪稱歷年之最，規模空前，能達成此盛況。

麗寶集團董事長夫人王美雲同時也是五股賀聖宮主，自從接任中華道教玄天上帝弘道協會理事長之後，戮力於弘揚玄天上帝信仰文化，並強調「協會使命是讓信仰不只是儀式，而是能真正走入人心、影響社會。」未來，協會將持續推動宮廟合作、文化傳承與公益行動，讓宗教信仰成為社會穩定與人心安定的力量。

王美雲分享，相傳玄天上帝為上古真武大帝，少時立志修道，棄文從武，於武當山修煉四十二年，終得大道。為了消弭人間災禍，他親斬妖魔、降伏龜蛇二將，象徵戰勝內心的貪嗔痴與外在邪惡力量，最終於農曆九月初九重陽節「飛昇得道」，受玉皇大帝敕封為「玄天上帝」，成為護國安邦、驅邪伏煞的大神。

自此，玄天上帝以「北方真武」之尊，守護蒼生、庇佑黎民，成為台灣民間信仰的重要主神之一。玄天上帝的誕辰在農曆三月初三，與飛昇得道同為民間重要兩大慶典。

位在南投的松柏嶺受天宮，創建於清順治14年，至今已有368年歷史，香火鼎盛，被尊為「台灣北極殿總本山」，更被視為台灣玄天上帝信仰總廟，「分靈」逾5千座。受天宮依山勢而建，殿宇巍峨壯麗，融合閩南傳統建築與雕刻藝術，莊嚴肅穆之中展現匠心。

地處中台灣制高點，能遠眺彰化平原與濁水溪流域，視野遼闊，被譽為「南北信眾的心靈交會點」，是全台進香香客必至聖地。此次能承辦全國聯合慶典，受天宮以「弘揚真武大帝精神、護佑蒼生」為使命，不僅展現宗教信仰的凝聚力，也體現地方宮廟守護社會、推廣公益的責任。