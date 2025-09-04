房價落底值得期待？新青安放款天條 首購族重獲無敵星星

房貸荒有解，行政院4日拍板，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制之外，有望為房市注入強心針，專家認為，首購族將會特別有感，是否會讓好不容易下修的房價趨勢重新拉上，市場後續動向值得留意。

行政院4日院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）自9月1日起排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，可望釋出更多放款量能，化解近期房貸荒。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，因為不少新青安申請案件已在銀行貸款水位當中，若沒有大幅度的放寬核貸空間，或是政策上的鬆綁，實質上非首購族貸款仍有難度，尤其台灣房市熱度最需要的投資族群，依舊難以打開僵局，但或許可觀察是否為友善市場的第一步，且符合首購條件的民眾也得以在排撥與申貸新青安的容易度上特別有感。

至於建商面，則還得了解去化餘屋的情況，是否加速推案得視這一個月的買氣來判斷，較可留意桃園市的八德區、藝文特區、龜山區，或是台北市的南港區與新北市的林口區都有新案規劃已久，或許會趁此波話題亮相。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，行政院想出這招，在目前銀行找不到存款的狀況下，確實是一劑強心針，不過一方面新青安只有在公股行庫，二方面是央行選擇性信用管制的壓力下，目前名下沒有房屋的購屋人重新獲得「無敵星星」，能在銀行面前有點空間。

徐佳馨表示，只是因為目前房價不低，加上利率突破2.5%，自用客戶能貸款頂多解一下燃眉之急，並提振信心，若能因解決流動性讓目前膠著市況活起來，房價落底頗值得期待，但是此作為是否會讓好不容易下修的房價趨勢重新拉上，市場後續動向值得留意。