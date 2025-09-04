全國第一座汙水沼氣發電機今啟用 八里污水廠年省1千萬電費

台北市政府代管八里汙水處理廠，每日處理大台北地區132萬噸生活汙水，北市工務局衛工處「轉廢為能」，設置全國第一座公共汙水處理廠沼氣發電機，今天啟用，預估年產540萬度綠電，相當於1300戶家庭1年的用電量，將供廠內使用，可年省1千萬元電費。

上午沼氣發電機啟用典禮，邀請內政部國土署、新北市、基隆市政府，和北市環保局及工務局等單位共同見證。北市副市長張溫德指出，八里汙水廠每日處理超過132萬噸生活汙水，率全國之先啟用公共汙水處理廠第一座沼氣發電機，年產綠電540萬度，相當於減少超過2000噸碳排放，等於少開了1000萬公里的汽油車，或是種下10萬棵樹來固碳，落實「轉廢為能」。

北市工務局長黃一平表示，這次設置600KW沼氣發電機，將污泥厭氧消化過程產生的沼氣轉化為綠能供廠內使用

，每年八里廠沼氣發電機產出的電力會併入廠內主變電站提供全廠使用，可節省千萬元電費公帑支出，實現節能減碳與資源循環再利用雙重效益。

北市環保局長徐世勲說，為提升整體系統運轉效率，八里廠今年3月底完成2座消化瓦斯鍋爐更新工程，使蛋形消化槽溫度維持在穩定的35°C，替沼氣發電機提供穩定燃料氣源，並針對蛋形消化槽的操作進行追蹤與優化，使每月產氣量從19.8萬提升到36萬立方公尺，增幅逾八成，並結合既有消化槽產氣條件與餘熱回收設計，有效提升沼氣整體使用率。