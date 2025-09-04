日本三商巧福不只賣炸雞排、魯肉飯 還把這台灣冰品帶去日本

三商餐飲（7705）旗下牛肉麵品牌「三商巧福」進軍日本市場已逾十年，東京赤坂分店憑藉平價定位與多元菜單，在競爭激烈的日本餐飲市場穩健經營。如今更進一步攜手台灣美食新創加速器，將台灣冰品品牌Bebop的三款水果雪酪引進赤坂店，為海外據點注入新話題。

日本三商巧福目前由子公司「日本三商食品服務株式會社」經營，在東京赤坂設有一家分店。不同於台灣菜單，日本赤坂店除主打牛肉麵外，還推出炸雞排、魯肉飯、菜圃蛋、蔥抓餅與QQ地瓜球等多款台灣味餐飲，飲料則有珍奶、黑松沙士與蘋果西打等選擇。憑藉多元化組合，成功在當地站穩腳步，有消費者甚至直言「日本的比台灣好吃」。

在價格方面，日本三商巧福的客單價約落在1,500～1,900日圓（折合新台幣約300～380元），相較之下，台灣的客單價約為200元。主要反映兩地菜單設計與商品規格不同，加上日本市場平均物價消費水準較高。

三商巧福最早於2014年在日本開店，曾一度擴展至兩家分店，目前則僅保留赤坂店。對於未來展店，公司回應，日本市場確實有持續展店的規劃，但合適據點不易覓得，仍在積極尋找地點並推進計畫中。至於旗下品牌到海外市場布局則有中長期規劃，但目前經營重心仍在台灣，尚未設定具體時間表。市場分析，台灣餐飲品牌若能善用台灣食材特色，並結合在地化經營，有助提升差異化競爭力。

此次與Bebop的合作，即是以台灣農產風味切入日本市場。Bebop工廠設於屏東農業科技園區，採高規格製程並以植物性原料打造低熱量雪酪。進軍日本推出的「純芒果主義者」、「芭樂檸檬綠」與「熱情百香果冰茶」三款雪酪，運用 HPP 高壓殺菌技術鎖住天然果香。即日起於赤坂店限量供應，單筆消費滿1,500日圓可用200日圓加購，期望帶動台灣冰品在日知名度。

三商餐飲透過攜手政府專案「台灣美食新創加速器」，協助優質在地品牌走向國際。此次投入資源與專業，讓 Bebop 有機會以「台灣味」站上日本市場，「Bebop 登陸日本」不只是品牌的里程碑，也象徵台灣新創食品的新能量。