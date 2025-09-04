無敵星星來了！新青安帶頭衝 房仲：膠著房市有望放量

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影

行政院4日拍板，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制之外，以減緩近期民眾申貸排撥情況。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，新青安上路以來，目前總金額逾9,900億，放寬後確實是一大挹注，能讓首購族重新獲得「無敵星星」，也能讓自住客一解燃眉之急，但是否讓房價落底拉上，有待觀察。

徐佳馨表示，行政院想出這招，在目前銀行找不到存款的狀況下，確實是一劑強心針，不過一方面新青安只有在公股行庫，二方面是央行選擇性信用管制的壓力下，因此只有目前名下沒有房屋的購屋人重新獲得「無敵星星」，能在銀行面前有點空間。

她表示，目前房價不低，加上利率突破2.5%，自用客戶能貸款能解一下燃眉之急，並提振信心，若能因解決流動性讓目前膠著市況活起來，房價落底頗值得期待，但是此作為是否會讓好不容易下修的房價趨勢重新拉上，有待觀察。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶則分析，自2023年8月上路以來，新青安已累計核貸近13萬戶、金額逾9,900億元，其中七成以上借款人為40歲以下青壯年族群。

新青安申貸高峰約落在2024年第2季，當時適逢房市買氣高漲，加諸新青安優惠確實利多頗大，令新青安貸款量體大增，惟之後隨著央行第七波信用管制措施上路，房市趨緩且排撥情況嚴重，新青安申貸量體逐步下滑。

直至近期最新數據，7月八大行庫新增新青安撥貸戶數約4,182戶、撥貸金額343.73億元，相較6月成長0.1%、1.8%，顯示漲勢明顯趨緩。

賴志昶表示，行政院拍板放鬆新青安貸款的「水龍頭」，有望讓部分首購、青年購屋族群購屋成本降低一些，惟市場整體趨冷還有選擇性信用管制與不動產放款集中度等因素，加諸市場信心已因連日打房而幾近崩盤，買氣更已重回房地合一稅剛上路時的谷底慘況，已枯萎的市場是否因活泉重新挹注而復活，有待時間觀察。

新青安撥貸戶數與金額統計。來源：住商機構提供

