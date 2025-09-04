宇瞻推出全無鉛SSD 布局歐盟綠色供應鏈商機
記憶體模組廠宇瞻今天宣布，推出首款全無鉛固態硬碟（SSD），搶先布局歐盟RoHS（Restriction of Hazardous Substances，限制有害物質）豁免到期後的綠色供應鏈商機。
宇瞻發布新聞稿，執行長張家騉表示，宇瞻全無鉛產品自動態隨機存取記憶體（DRAM）擴至SSD，不只滿足國際法規，更致力成為全球綠色儲存供應鏈的一環。
宇瞻指出，全無鉛固態硬碟PV250-M280是採用全無鉛電阻，並在表面黏著（SMT）製程中使用低溫錫膏搭配底部填充技術，不僅符合綠色產品規範，亦兼顧性能表現與可靠度，可同時達到節能減碳、降低能耗及減少材料成本等成效。
針對多數SSD出廠設定固定、無法依不同使用情境調整效能而造成能源浪費的問題，宇瞻開發出CoreEnergy能耗調節技術，採用硬體與軟體協同設計，提供多組可選能源模式，達到降低功耗及避免SSD過熱問題。
宇瞻表示，無論是在高溫戶外、恆溫室內或特殊工業環境，皆能依實際需求設定以最佳化SSD的效能及功耗，特別適用於醫療、工廠自動化、電池供電型的無線設備等對節能需求高的應用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言