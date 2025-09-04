宇瞻推出全無鉛SSD 布局歐盟綠色供應鏈商機

記憶體模組廠宇瞻今天宣布，推出首款全無鉛固態硬碟（SSD），搶先布局歐盟RoHS（Restriction of Hazardous Substances，限制有害物質）豁免到期後的綠色供應鏈商機。

宇瞻發布新聞稿，執行長張家騉表示，宇瞻全無鉛產品自動態隨機存取記憶體（DRAM）擴至SSD，不只滿足國際法規，更致力成為全球綠色儲存供應鏈的一環。

宇瞻指出，全無鉛固態硬碟PV250-M280是採用全無鉛電阻，並在表面黏著（SMT）製程中使用低溫錫膏搭配底部填充技術，不僅符合綠色產品規範，亦兼顧性能表現與可靠度，可同時達到節能減碳、降低能耗及減少材料成本等成效。

針對多數SSD出廠設定固定、無法依不同使用情境調整效能而造成能源浪費的問題，宇瞻開發出CoreEnergy能耗調節技術，採用硬體與軟體協同設計，提供多組可選能源模式，達到降低功耗及避免SSD過熱問題。

宇瞻表示，無論是在高溫戶外、恆溫室內或特殊工業環境，皆能依實際需求設定以最佳化SSD的效能及功耗，特別適用於醫療、工廠自動化、電池供電型的無線設備等對節能需求高的應用。