化學系畢業只能做品檢嗎？ 網友建議一招拿高薪

根據大學甄選會統計，今年申請入學的整體名額使用率達到83.88%，在19類學群中，「數理化學」學群的名額使用率90.77%，高居各學群之冠，畢業即就業的想法，似乎已成為考生與家長的最大交集，日前就有網友在社群平台發文求問學長姐，原Po認為「大學四年一直以為化學系畢業很好找工作，結果發現很多園區工程師都是要化工相關背景，哀嚎化學畢業難道只能往品管檢驗人員方向嗎？」。

此文一出釣出許多熱心職場前輩給建議，「化學系很多工作可以找啊，要高薪的話半導體幾乎不分化工還是化學」、「研究所唸好一點比較有差」、「不是特別好的大學，那可能待遇會比較差」、「建議去讀個碩士CP值夠高」。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，化學系背景出路廣泛，可從事半導體、生技醫療、材料科學、環境保護、教育公職等領域，或是進入石油、石化、塑膠、纖維等傳統產業任職，都是不錯的選擇；而國內化工產業歷史悠久，每年都有大量的缺額招手新人，還有炙手可熱的半導體產業，在製作矽晶圓的過程，也都需要用到大量的化工材料，這些都是化學、化工背景人才獨有的不可取代性。

為了讓更多優質企業看見化學、化工人才的專長亮點，由勞動力發展署與台大化學系共同主辦，台灣化學學會與1111人力銀行合力協辦，將於本月20日在台大校園蒲葵道舉辦「2025化學產業徵才博覽會」，匯聚全台化學、化工、材料、藥學、生物科學等相關領域的企業與求職者，透過高效交流平台，促進人才媒合。現場包括台積電、新應材、台康生技、永信藥品、永光化學、台橡、台灣恩慈、李長榮化工、台石化、奇美實業等，共超過50家知名企業參與，現場釋出逾千個工作機會。