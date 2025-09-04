華航推全新會員制度 積分晉升、哩程更靈活

中華航空（2610）宣布，自2025年底起將啟用全新「會籍積分制度」，成為台灣首家導入此制度的航空公司。未來會員每一次飛行都可累積會籍積分，用於晉升或續卡，並可彈性運用哩程，讓飛行價值最大化。

自 1989 年推出「華夏哩程酬賓計劃」以來，華航已陪伴無數旅客飛行。新制度上路後，將以「積分」為核心，並首度將特惠機票、團體機票納入累積範圍。華航承諾，現有會員等級禮遇完全保留，且至 2027 年前僅會晉升、不會降等。

為協助旅客了解新制，華航已於官網啟用「積分試算器」，可即時計算每趟航程積分；AI 智能客服「哩享助理」亦全天候解答相關問題。

新制將哩程視為「貨幣」，可自由轉讓或合併使用，會員能靈活整合帳戶哩程兌換心儀商品與服務。華航同時開放「購買哩程」功能，協助補足不足哩程，或作為禮物贈送親友；近期失效的哩程也能以優惠價格重新啟用。

未來哩程兌換不僅限於機票與升等，還能跨足日常生活。華航將推出電子票券平台，會員可使用哩程兌換全台超過 130 個連鎖品牌商品與服務，涵蓋超商、百貨、藥妝、餐飲與娛樂等。專屬訂房平台也將上線，提供全球超過 60 萬間旅宿選擇，訂房即可累積或折抵哩程。

新制度更納入 ESG 精神，推出「永續會員子計畫」，邀請會員共同參與低碳飛行。華航同時首創「公益哩程捐贈」，旅客可將哩程轉換為現金，支持合作公益團體，將愛心化為實際行動。