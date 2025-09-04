貸不了買不了、銀行卻爽賺利息？第2季全台房貸利率創新高

先前房貸水龍頭不開，購屋族很難貸，台灣房屋集團彙整聯徵中心最新資料數據發現，今年第2季全國核貸樣本數39,762件，雖因季節因素，比上季略增，但比去年同期大減約四成。

另外，平均核貸成數71.9%雖比上一季71.8%略增，不過和去年同期的73.5%仍少了1.6個百分點。平均利率則從去年第2季的2.2%，一路增加至今年2.41%，為聯徵中心資料統計以來的最高點，顯示申貸購屋成本持續增加。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，往年第1季因過年假期多等季節性因素，第2季核貸樣本量多半會些微回溫，不過觀察和去年同期比較，貸款案量仍只有去年同期六成左右。

而整體貸款條件更趨嚴格，第七波信用管制從去年九月實施，銀行放款一路踩煞車，對房市交易量的衝擊在今年第1季最明顯，樣本數、鑑估值和核貸成數都是近年低點，銀行核貸嚴謹量卡關，房市出現想買卻貸不了的窘境。所幸第2季季末因銀行存款量上升，有餘裕能緩步增加「供水」，因此貸款量有稍微恢復。

張旭嵐指出，限貸令後，多屋族、置產族暫退，目前申請房貸者，不乏是踩不了煞車，面臨完工、必須過戶的預售屋交屋，由於屋齡新、房價高，因此整體鑑估值數字微幅上揚，不過和去年同期比較，平均核貸成數，顯示銀行的放款仍相對收斂，購屋族群評估資金周轉還是要謹慎保守。

進一步觀察六都的貸款狀況，唯獨台中和高雄，出現貸款量和核貸成數都較上一季持續走低的情況，且高雄的平均利率達2.46%，為六都最高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，台中的新興重劃區案量大，但許多屯區外圍、海線地區的區段，機能利多尚未到位，面臨限貸令後的市場考驗，整體銷售期拉長，交易量持續走緩。

高雄在去年不乏產業議題撐腰，置產族資金挹注，價格飛漲，不過到今年逐漸恢復市場自住需求，擔心後市變化，銀行風險控管嚴謹，針對先前交易火熱的重劃區物件，核貸條件也轉趨保守。