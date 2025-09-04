快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

貸不了買不了、銀行卻爽賺利息？第2季全台房貸利率創新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
銀行示意圖。圖／台灣房屋提供
銀行示意圖。圖／台灣房屋提供

先前房貸水龍頭不開，購屋族很難貸，台灣房屋集團彙整聯徵中心最新資料數據發現，今年第2季全國核貸樣本數39,762件，雖因季節因素，比上季略增，但比去年同期大減約四成。

另外，平均核貸成數71.9%雖比上一季71.8%略增，不過和去年同期的73.5%仍少了1.6個百分點。平均利率則從去年第2季的2.2%，一路增加至今年2.41%，為聯徵中心資料統計以來的最高點，顯示申貸購屋成本持續增加。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，往年第1季因過年假期多等季節性因素，第2季核貸樣本量多半會些微回溫，不過觀察和去年同期比較，貸款案量仍只有去年同期六成左右。

而整體貸款條件更趨嚴格，第七波信用管制從去年九月實施，銀行放款一路踩煞車，對房市交易量的衝擊在今年第1季最明顯，樣本數、鑑估值和核貸成數都是近年低點，銀行核貸嚴謹量卡關，房市出現想買卻貸不了的窘境。所幸第2季季末因銀行存款量上升，有餘裕能緩步增加「供水」，因此貸款量有稍微恢復。

張旭嵐指出，限貸令後，多屋族、置產族暫退，目前申請房貸者，不乏是踩不了煞車，面臨完工、必須過戶的預售屋交屋，由於屋齡新、房價高，因此整體鑑估值數字微幅上揚，不過和去年同期比較，平均核貸成數，顯示銀行的放款仍相對收斂，購屋族群評估資金周轉還是要謹慎保守。

進一步觀察六都的貸款狀況，唯獨台中和高雄，出現貸款量和核貸成數都較上一季持續走低的情況，且高雄的平均利率達2.46%，為六都最高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，台中的新興重劃區案量大，但許多屯區外圍、海線地區的區段，機能利多尚未到位，面臨限貸令後的市場考驗，整體銷售期拉長，交易量持續走緩。

高雄在去年不乏產業議題撐腰，置產族資金挹注，價格飛漲，不過到今年逐漸恢復市場自住需求，擔心後市變化，銀行風險控管嚴謹，針對先前交易火熱的重劃區物件，核貸條件也轉趨保守。

台北市核貸成數維持在70%以下的低點，張旭嵐指出，台北房屋總價高，銀行基於風險控管，放款條件和資金額度運用都較保留，多半採取「估價偏保守、核貸成數低、利率門檻高」的放款策略，民眾購屋宜提高自備款，並嚴控裝潢預算，避免購屋後面臨資金周轉，壓力山大。

2025年Q2六都房貸概況。資料來源／台灣房屋
2025年Q2六都房貸概況。資料來源／台灣房屋
2024~2025年各季全台房貸概況。資料來源／台灣房屋
2024~2025年各季全台房貸概況。資料來源／台灣房屋

房市 房貸 重劃區

延伸閱讀

獨／都更危老免計集中度放款 八大行庫將有1700億活水作房貸

獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

台北「百年老宅」竟賣破8千萬！房市新屋冷、老屋熱 買家圖的是什麼？

卓揆籲水龍頭要開大 台銀：「一直都開很大」前七月房貸淨增578億元

相關新聞

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

近期銀行加強防詐機制，陸續限制「長期未交易」、「低餘額」、「快進快出」帳戶，一票用戶反映操作遭遇困難。一名女子投訴表示，8月17日她轉出5萬元給公司，隔天即收到台新銀行簡訊通知卡片遭鎖定，提款與轉帳功能全數停用，讓她直呼「這樣真的是保護用戶嗎？」。

三商壽「爹不疼娘不愛」？ 監理單位出手添變數 招親結果11月有望揭曉

近期壽險市場最火熱的話題，莫過於「三商壽招親」。市場傳聞四起，不僅金融圈高度關注，連散戶投資人也加入討論。網路社群中更有...

壽險業第四家！富邦人壽首度海外發債6.5億美元

為持續充實資本結構及2026年接軌TW-ICS，富邦人壽於3日透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singa...

貸不了買不了、銀行卻爽賺利息？第2季全台房貸利率創新高

先前房貸水龍頭不開，購屋族很難貸，台灣房屋集團彙整聯徵中心最新資料數據發現，今年第2季全國核貸樣本數39,762件，雖因...

新台幣開盤升2.8分 為30.7元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.7元開盤，升2.8分

國票金擬提前增資樂天銀 最快明年第1季完成 可能掀金控經營權大戰

國票金控董事長魏啟林昨（3）日表示，旗下樂天國際商業銀行最快將於2026年第1季完成增資。不過此舉恐再掀國票金經營權大戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。