建商大舉退場！北台灣928檔期推案量1,108億 探六年新低

房市買氣低迷，建商延推，北台灣928檔期推案量探近6年新低。住展雜誌統計今年北台灣928檔期推案預估量，僅約1,108億元，年減1.7%，為2019年房市熱潮以來最差表現，另，各區中，僅新北市一案破百億元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，去年928檔期遇上央行公布最新打房政策購置第二屋不得使用寬限期，加上銀行房貸緊縮，買氣瞬間結凍，本預期突破2000億元的推案量腰斬，建商大舉退場延推，落至1,127.2億元。

今年顯然陰霾未除，總案量與去年差不多，還得推案的原由不乏出於建案銷售上相關費用支付許久，再也延不下去，要是又有銀行貸款層面的開工壓力，以及上市櫃公司規畫排程因素，都得硬著頭皮亮相，否則如今的冷清市況，進場多是自討苦吃，絲毫討不到好處。

觀察各區域，高房價的雙北市仍為案量主力，台北市來到424億元，新北市為385.5億元，其中新北市板橋區有遠東通訊園區的系列案最吸睛，為北台灣此檔期唯一突破百億元大案，該案第一期的價量盛況與話題熱度或成為建商信心，值得注意的是，新北市餘案都未及50億元，供給呈現L型化，只有單一個案上得了檯面，大案小案兩樣情。

台北市沒有推出百億元案，以50-100億元的四案為指標，由利晉、皇翔、築源、毅聯等建商分別在南松山、東門、南港舊市區、大同區涼州街推案，當中亦有一延再延不得不推的案例，箇中苦楚如人飲水冷暖自知。

也是房市熱區的桃竹兩地，成績最難看的為桃園市，只推出116億元，個案均未及50億元案量，以30億元案量的桃園火車站商圈寶佳新案稍具亮點，桃園市在北台灣投資族群大本營的定位下，當前投資氛圍消散導致賣壓沉重，反映在建商保守的推案態度上，能延就延。

新竹地區的推案量是168億元，相較桃園市為多，雖無百億元案，但有香山區的知名造鎮系列案與新豐鄉富宇建設新案躍上50億元，在一片不景氣當中有其顯眼度，品牌建商還是有實力挺進暴風圈，不過多少都有醞釀多時非得咬牙登場的苦衷。其餘新案則頂多20億元案量，以及不到10億元的外圍地區小案，多有建商抱持退避三舍延為上策的心態。

陳炳辰分析，今年最後一檔建商大拜拜死氣沉沉，而雙北的松山區、南港區、林口區、中和區、新店區，與桃竹的龜山區、中壢區、八德區、竹北市和新竹市東區等地的指標案是否年底推出仍然膠著，呈現推案找死不推等死的進退兩難局面。