六年最慘！專家曝928檔期「死氣沉沉」僅一案破百億

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
房市示意圖。圖／住展雜誌提供

住展雜誌統計今年北台灣房市928檔期推案預估量，僅約1,108億元，為2019年房市熱潮以來最差表現，較去年同期實際推案量減少19億元，年減約1.7%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，去年928檔期遇上央行公布購置第二屋限貸五成、不得使用寬限期，加上銀行房貸緊縮，買氣瞬間結凍，本預期突破兩千億元的推案量腰斬，建商大舉退場延推，落至1,127億元。

今年陰霾未除，建商還得推案的原因，不少是因銀行貸款層面的開工壓力、或是建案銷售上相關費用支付許久，再也延不下去，上市櫃公司規畫排程因素，否則以如今冷清市況，進場多是自討苦吃。

今年928雙北市仍為案量主力，台北市來到424億元，新北市為385.5億元，其中新北市板橋區有遠東通訊園區的系列案最吸睛，為北台灣此檔期唯一突破百億元大案，新北市餘案都未及50億元，供給呈現L型化。

台北市有四指標案，分別由利晉、皇翔、築源、毅聯等建商分別在南松山、東門、南港舊市區、大同區涼州街推出，當中亦有一延再延不得不推的案例。

桃園市只推出116億元，個案均未及50億元案量，以30億元案量的桃園火車站商圈寶佳新案稍具亮點。桃園市在北台灣投資族群大本營的定位下，當前投資氛圍消散導致賣壓沉重，反映在建商保守的推案態度上，能延就延。

新竹地區的推案量是168億元，相較桃園市為多，雖無百億元案，但有香山區的知名造鎮系列案與新豐鄉富宇建設新案躍上50億元，其餘新案頂多20億元案量，建商多抱持退避三舍延為上策的心態。

陳炳辰分析，2025年最後一檔建商大拜拜「死氣沉沉」，雙北松山、南港、林口、中和、新店，與桃竹龜山區、中壢區、八德區、竹北市和竹市東區等地指標案，陷入「推案找死不推等死」兩難局面，是否年底推出仍不明朗。

他表示，此一局勢預料要等到明年選舉來到，有無優惠年輕人買房的利多，才較有機會改變，而這也是建商死撐價格的主要因素之一。

北台灣各縣市928檔期推案量。 資料來源：住展雜誌
北台灣各縣市928檔期推案量。 資料來源：住展雜誌
928檔期推案量。 資料來源：住展雜誌
928檔期推案量。 資料來源：住展雜誌

