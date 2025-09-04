乙炔氣體聯合漲價！公平會重罰桐寶250萬、遠榮200萬

公平會指出，桐寶股份有限公司與遠榮氣體工業股份有限公司在2022年2月間聯合調漲石化乙炔的經銷價格，削弱市場競爭、影響交易秩序，違反《公平交易法》禁止聯合行為規定，決議分別裁罰桐寶250萬元、遠榮200萬元。

調查顯示，桐寶與遠榮原本各自以不同價格與模式競爭，但兩家公司在2021年12月共同召開會議，討論石化乙炔的經銷價格，會中甚至出現將價格拉高至每公斤150至200元的意見，這些討論後來成為定價基準，雙方最終在2022年2月同步將經銷價格調升到每公斤約110至180元。

公平會指出，台灣中油股份有限公司是國內唯一的石化乙炔生產商，產品全數由桐寶與遠榮分裝後再銷售給下游經銷商。由於兩家公司在同一時間、以相近幅度漲價，不僅削弱彼此競爭，也造成市場整體價格上漲，影響乙炔市場的交易秩序。

公平會提醒業者，價格應依自身經營狀況獨立決定，不得與其他業者合意漲價，否則將違反《公平交易法》聯合行為的禁止規定。