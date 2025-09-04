低薪不如創業？第一次創業年齡竟是這年齡層最高

國內薪資成長緩慢，迫使愈來愈多上班族積極思考如何增加被動收入，更有不少年輕人勇於投入創業行業，開啟少年頭家夢，根據1111人力銀行調查顯示，高達7成1受訪者對於創業一事興致勃勃，而且第一次創業年齡平均落在26-30歲占最大宗就占1/4，比重最高。

1111調查發現，高達7成1受訪者有意願創業，其中包括有意願但還在評估52.9%以及已經創業占18.1%。想創業的主要原因有：薪水太低/增加收入51.8%、副業投資/斜槓人生44.6%、個人興趣/專長40.4%、追求工作與生活平衡38.2%以及工時彈性/照顧家人25.5%。

觀察創業者年齡分布，調查發現第一次創業年齡平均落在26-30歲占最大宗(25.5%)，其次則是34-40歲(19.1%)，整體平均創業年齡為35歲。預計投入的行業以特色小吃居多40.6%，其次則是咖啡茶飲23.4%、網拍代購21.2%、服裝飾品17.8%以及早午餐12.7%。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，餐飲是剛性需求，最貼近民眾日常生活，跨入門檻相對低，因此「食力商機」仍是有意創業者首要進攻的主戰場，透過調查可以看出，特色小吃、咖啡茶飲以及早午餐，都是當下熱門選項。

台灣連鎖加盟促進協會秘書長郭士維表示，在AI快速變動的世代，如果沒有平台當後盾，創業之路會比較困難，提醒有興趣創業的人，必須調整心態，從員工變成老闆，換位思考其實不容易，建議盡量找到適合自己的項目去做功課，再借用總部的經驗，是比較容易成功的。