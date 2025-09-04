房市急凍！台中蛋黃區也哀號「一周僅6組看屋」 新案逆勢讓利突圍

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市區景觀。記者趙容萱／攝影

受政府重拳打炒房、美國關稅等因素影響，房市急凍，台中吹起觀望風，連蛋黃區市區好地段的預售案都有建商哀號，「一周僅6組看屋」，蛋白區更是冷清；根據最新實登揭露，台中有444個在線銷售建案，其中僅126案有成交，其餘318案掛零，少數指標案逆勢熱銷，其中不乏新建案讓利策略奏效。

住商機構中區協理賴萬認為，由於買方預期房價修正，加上資金緊俏，貸款問題讓預售和成屋市場都陷入困局，因此預售案如果在2028年之後交屋，或者是願意讓利，抑或是優質建商或是特殊地段等條件的個案，才有機會獲得青睞。

根據最新實登揭露，台中6月11日至7月10日成交預售建案，成交戶數前五，第一名南屯區「雙橡園1518」成交62戶，單坪均價約87萬元；第二名清水區「佳泰琢閱」成交43戶，單坪均價約27萬元；第三名北屯區「富宇琚山境」揭露27戶；第四名大里區「立彩FANCY」成交26戶，單坪均價約53萬元、第五名烏日高鐵特區「櫻花大綻」揭露25戶，單坪均價約46萬元。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析，近期的熱銷案各地段都有，客層多元，證實市場只剩自住客；能夠逆勢熱銷原因，除了品牌力以外，值得注意是多個新進場建案，建商打出讓利策略奏效，例如烏日高鐵特區「櫻花大綻」低於5字頭的親民價，「讓利有感，剛需就會出現。」也有建商送裝潢、送家具、家店或優付搶客。

