晶華三大事業 動能正向

晶華集團多角化經營，晶華集團營運長吳偉正看好今年飯店餐飲、海外投資及麗晶精品三大事業同步成長；另外，晶華館內的知名餐飲也吸引不少飯店業者期望擴大合作，今年第4季有機會擴大合作對外展店，成為推升明年業績成長新動能。

吳偉正說明，儘管今年大環境受美國對等關稅及匯率等變動干擾，餐飲收入仍衝新高，精品銷售也逆勢成長，麗晶海外品牌（RHW)投資挹注急速攀升，是推升晶華集團獲利成長動能。

晶華酒店（2707）商務客已經全面回流，住房率及平均房價都是同步攀升；旗下商場與餐飲事業營收也都呈現穩健成長；麗晶精品更是逆勢突圍，業績穩健成長，顯示晶華集團在高階消費族群經營的穩固性。

吳偉正表示，晶華集團長期朝著自營、管理經營及加盟的三大策略方向搶攻國內商務及觀光住房商機；晶華不只擴大飯店布局，未來將加快速進駐其餘飯店開拓餐飲新營運模式，繼泰市場在館外開餐廳外，目前有不少飯店業者也希望跟晶華自助餐柏麗廳合作，不少除在第4季會宣布新的合作案。

晶華酒店旗下麗晶精品匯集超過50個精品品牌，展場及店數都不是國內最大，然而麗晶精品黑卡則是名緩、貴婦必備的卡之一，讓麗晶精品在台北市競爭激烈精品市場中走出一片天，多數消費客群為企業大老的另一半，靠「董娘經濟」支撐，營收每年攀升。