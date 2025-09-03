富旺推動多角化經營 下半年喜迎交屋潮營運成長可期

面對房市不景氣，富旺國際開發（6219）總經理林祐任3日表示，富旺積極推動多角化經營策略，除了原有的「住宅產品」外，包括台中高鐵特區「F Plaza烏日商場」預計年底加入營運，未來也將推出新一代「廠辦商品」，積極尋求投資機會，擴充富旺的營運規模。

法人表示，富旺隨著台中市沙鹿區三期與彰化縣兩大新案公開，加上六大新建案下半年喜迎交屋潮，今年全年營收成長可期。

林祐任指出，「F Plaza烏日商場」目前已取得使照，工程進入收尾階段，由於潛在租客需求旺盛，且洽詢意願度高，預計第4季辦理招商說明會，並同步洽談策略夥伴聯名合作。未來商場進駐品牌將以「通路」與「餐飲」各半的比例進行分配，希望打造顧客最佳消費體驗與快捷便利。

針對近期房市景氣低迷，林祐任表示，公司已提前預應並做出調整，以適度不過度的空間配置，目前全線產品大多鎖定中自助需求的輕負擔總價，未逾越豪宅線；輔以人本設計的思維，研磨出最佳的產品競爭力。

例如在蛋白區推案，以上市櫃品牌、飯店式服務、產品獨特性、建案規模與豐富公設作為訴求，今年上半年已分別在台中沙鹿區推出「富旺心海綻」，在彰化縣推出「富旺W行館」雙預售案，總銷合計約40億元。

至於蛋黃區，富旺則採取適度不過度的規劃設計，打造可負擔的輕奢宅，並結合智慧建築、綠建築等多項標章的建築4.0、打造高質感、高識別度的都市地標。

林祐任舉例說，西區原本就是台中市最多隱富仕紳的居住地，加上周邊的向上市場、公益路商圈與草悟道，擁有新舊文化交匯性質。

線上新案「富旺千蘊」，位於忠明南路、向上路口蛋黃區，產品規劃24至34坪，總價2,000萬至2,500萬元之間，主力客層鎖定新婚夫婦成家需求、商務人士置產需求，以及空巢族的換屋需求。該案總戶數124戶，實登揭露成交32戶，每坪均價67.74萬元。

富旺目前在全台多縣市同步推案，持續加快土地布局與產品線擴展，手中20個推案總銷合計約370億元。

其中，新竹「鈺時代」、「耀時代VILLA」、台中「天際W ONE」、「富旺敦厚（透天）」、彰化「富旺艾美莊園」、雲林「悅榕花園」等六大案，總銷達118億元，目前均已取得使照，第4季陸續完工入帳。法人說，若銀行貸款排撥順利，預期下半年入帳金額上看68億元。

富旺還有預售金額逾252億元的新推案，推案地點涵蓋新北市、新竹縣、台中市、南投縣、彰化縣及雲林縣等多個具成長潛力區段，預計近期陸續動土、上樑，為中長期營運注入穩定動能。

談到富旺對工業用地的開發，林祐任說，半導體上下游擴廠需求與專業投資需求旺盛，商用不動產交易金額今年前八月突破1,000億元大關。但因房地合一稅限制，以類似園區重劃開發的平面式分割開發已不可行。

富旺將聚焦都市更新廠辦個案，因地處早期發展區，周邊擴廠需求旺盛，未來將設計導入綠建築、智慧建築、LEED標章、WELL標章等，打造新一代廠辦規格，並創造客戶導入綠色金融的價值。