富旺推動多角化經營 下半年喜迎交屋潮營運成長可期

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「富旺千蘊」產品規劃24至34坪，總價2,000萬至2,500萬元之間。記者宋健生/攝影
「富旺千蘊」產品規劃24至34坪，總價2,000萬至2,500萬元之間。記者宋健生/攝影

面對房市不景氣，富旺國際開發（6219）總經理林祐任3日表示，富旺積極推動多角化經營策略，除了原有的「住宅產品」外，包括台中高鐵特區「F Plaza烏日商場」預計年底加入營運，未來也將推出新一代「廠辦商品」，積極尋求投資機會，擴充富旺的營運規模。

法人表示，富旺隨著台中市沙鹿區三期與彰化縣兩大新案公開，加上六大新建案下半年喜迎交屋潮，今年全年營收成長可期。

林祐任指出，「F Plaza烏日商場」目前已取得使照，工程進入收尾階段，由於潛在租客需求旺盛，且洽詢意願度高，預計第4季辦理招商說明會，並同步洽談策略夥伴聯名合作。未來商場進駐品牌將以「通路」與「餐飲」各半的比例進行分配，希望打造顧客最佳消費體驗與快捷便利。

針對近期房市景氣低迷，林祐任表示，公司已提前預應並做出調整，以適度不過度的空間配置，目前全線產品大多鎖定中自助需求的輕負擔總價，未逾越豪宅線；輔以人本設計的思維，研磨出最佳的產品競爭力。

例如在蛋白區推案，以上市櫃品牌、飯店式服務、產品獨特性、建案規模與豐富公設作為訴求，今年上半年已分別在台中沙鹿區推出「富旺心海綻」，在彰化縣推出「富旺W行館」雙預售案，總銷合計約40億元。

至於蛋黃區，富旺則採取適度不過度的規劃設計，打造可負擔的輕奢宅，並結合智慧建築、綠建築等多項標章的建築4.0、打造高質感、高識別度的都市地標。

林祐任舉例說，西區原本就是台中市最多隱富仕紳的居住地，加上周邊的向上市場、公益路商圈與草悟道，擁有新舊文化交匯性質。

線上新案「富旺千蘊」，位於忠明南路、向上路口蛋黃區，產品規劃24至34坪，總價2,000萬至2,500萬元之間，主力客層鎖定新婚夫婦成家需求、商務人士置產需求，以及空巢族的換屋需求。該案總戶數124戶，實登揭露成交32戶，每坪均價67.74萬元。

富旺目前在全台多縣市同步推案，持續加快土地布局與產品線擴展，手中20個推案總銷合計約370億元。

其中，新竹「鈺時代」、「耀時代VILLA」、台中「天際W ONE」、「富旺敦厚（透天）」、彰化「富旺艾美莊園」、雲林「悅榕花園」等六大案，總銷達118億元，目前均已取得使照，第4季陸續完工入帳。法人說，若銀行貸款排撥順利，預期下半年入帳金額上看68億元。

富旺還有預售金額逾252億元的新推案，推案地點涵蓋新北市、新竹縣、台中市、南投縣、彰化縣及雲林縣等多個具成長潛力區段，預計近期陸續動土、上樑，為中長期營運注入穩定動能。

談到富旺對工業用地的開發，林祐任說，半導體上下游擴廠需求與專業投資需求旺盛，商用不動產交易金額今年前八月突破1,000億元大關。但因房地合一稅限制，以類似園區重劃開發的平面式分割開發已不可行。

富旺將聚焦都市更新廠辦個案，因地處早期發展區，周邊擴廠需求旺盛，未來將設計導入綠建築、智慧建築、LEED標章、WELL標章等，打造新一代廠辦規格，並創造客戶導入綠色金融的價值。

談到上市櫃建商在弱勢景氣中，如何因應與應變策略？林祐任認為，首先應充分發揮上市櫃建商財務穩健與永續服務的特性。其次，以富旺為例，納入史上最嚴謹的「七層品保」，落實營建品質監督機制。最後則是即時的「售後服務」，包含報修服務、維修諮詢等。

林祐任說，富旺在蛋黃區打造可負擔的輕奢宅，新案「富旺千蘊」就是代表。記者宋健生/攝影
林祐任說，富旺在蛋黃區打造可負擔的輕奢宅，新案「富旺千蘊」就是代表。記者宋健生/攝影
因應房市不景氣，富旺總經理林祐任說，富旺積極採取多角化經營策略。記者宋健生/攝影
因應房市不景氣，富旺總經理林祐任說，富旺積極採取多角化經營策略。記者宋健生/攝影

景氣

延伸閱讀

台中烏日必吃牛肉麵！湯頭濃郁、肉量實在還平價 麵食控快加清單

台中烏日婦人橫越馬路被撞 送醫無呼吸心跳急救中

影／823罷免投票 台中罷團在烏日造勢吸引千人參與

沙鹿區公托員額長期供不應求 顏莉敏促活化晉江幼兒園轉型公托

相關新聞

富旺推動多角化經營 下半年喜迎交屋潮營運成長可期

面對房市不景氣，富旺國際開發（6219）總經理林祐任3日表示，富旺積極推動多角化經營策略，除了原有的「住宅產品」外，包括...

點土成金 土城產業園區歡慶50周年

土城產業園區今年9月設立屆滿50年，是國內比較早期開發的工業園區。在中華民國工業區廠商聯合總會名譽理事長秦嘉鴻號召下，園...

台灣進入地震活躍期 專家：規模8傷殺力大 房屋耐震力普遍不足

北台灣日前地震狂搖，讓大家手機「國家級警報」狂響，很多人都嚇壞了，氣象局地震中心指出，史上第六長的地震平靜期已結束，目前...

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

位於新北金山區仰佛大道的「蓬萊陵園」，因積欠票款淪入法拍，今天一拍，底價約1.88億，令人訝異的是，竟以8.1億元脫標，...

無懼關稅！億級董娘「麗晶之夜」暖身場刷上億珠寶、單筆破億提前成交

素有「董娘俱樂部」之稱的麗晶精品3日舉辦年度「麗晶之夜」，活動尚未正式開場，就已出現「億級刷手」董娘提前暖身出手，單筆買...

三鶯線延伸拍板 房仲：桃園這處舊市區要發了

行政院日前正式核定桃園捷運「三鶯線延伸八德計畫」，桃園市政府將攜手新北市府建設，力拚9年完工。信義房屋專家表示，延伸線完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。