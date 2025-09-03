鋼鐵龍頭大廠轉型 四個創新

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

全球鋼市低迷已久，中鋼（2002）作為龍頭大廠，除了幫機器人打造地表最強心臟、持續優化生產線外，也將端出四個創新，迎接成立半世紀以來最大轉型契機。

中鋼表示，展望未來，中鋼正積極投入多個領域，以應對新機遇，尤其聚焦在「精緻鋼品、低碳製程、數位轉型與新興綠色減碳技術整合應用領域」四大方向。

精緻鋼品部分，因應台灣2030年200MW地熱發電目標，著力在地熱能源鋼管用料；並與國家太空中心接洽，切入福衛八號用料。

低碳製程部分，研發「高爐噴吹富氫氣體」與「高爐添加低碳爐料」技術，目標是減少高爐煉鐵過程中的碳排放。

數位轉型部分，運用遠端控制、電腦視覺等技術，讓人力在安全的環境下操作設備，例如熱軋廠的天車；未來也將結合機器狗與無人機及AI技術，執行更多元複雜的任務，大幅提升整體作業效率和安全性。

綠色減碳技術整合應用領域部分，規劃跨入儲能系統、電網建置與電力輔助服務等新興領域，以擴大在綠色減碳技術發展領域布局。

