中鋼出擊 打造無人機心臟 今年起迎出貨十倍爆發期

無人機、無人艇、AI機器人國家隊動起來，中鋼（2002）將扮演關鍵材料大前鋒，中鋼表示，旗下供應的「高值化鋼材」，在「非紅供應鏈」的前提下，今年起將迎來出貨十倍的爆發期，並由電磁鋼片打頭陣，全面供應無人載具需求。

搶搭無人機、AI機器人商機，中鋼昨（3）日表示，已經開發出全球最頂級規格的電磁鋼片，可作為AI新時代科技產品包括機器人、無人機、無人艇、電動車在動力系統關鍵材料。

中鋼攻AI大商機 圖／經濟日報提供

業內指出，電磁鋼片是所有高科技無人載具、機器人的動力驅動系統關鍵材料，堪稱「機器人心臟」，而中鋼就是有能力為這些AI產品「打造地表最強心臟」。

據了解，中鋼電磁鋼片具有高品質、高毛利、更耐久的特性，能讓無人機、無人艇更輕巧外，動能更強、續航時間更長，也能讓機器人作動更穩定，是未來AI機器人時代的核心動力組件。

中鋼表示，已經攜手國內供應鏈業者包括富田、麗鋼、國級和大亞等無人機、機器人供應鏈拚搶市占，該公司今年出貨放量、上看500噸，相較去年的50噸成長近十倍，毛利率逾20%以上，目前並準備切入無人船艇區塊開闢出新供應鏈。展望明年，還有機會倍數成長。

中鋼並指出，行政院拍板明年國防預算達9,495億元，為總體GDP3.32%，創下歷史新高。其中，市場傳出國防預算中編列有1,300艘無人艇訂單，針對國內三大造船廠台船、中信造船和龍德造船均研發出無人艇新產品，內部準備近期啟動合作接洽，進一步以自家的超頂級規格電磁鋼片打進新應用領域，做大做強。

中鋼表示，隨著近年來全球掀起無人機風潮，政府於國內積極推動無人機產業鏈國產化，中鋼因應無人機和機器人馬達對高效率及高扭力的需求特性，成功開發出兩款最頂級規格的超高磁通電磁鋼，包括薄度只有0.15mm的15CS1200HFP和薄度只有0.2mm的20CS1500P材料。

長期合作的富田電機也成立小型化事業部，聚焦無人機、低軌衛星及AI機器人相關市場，尤以無人機馬達的發展最為迅速。經導入中鋼自主研發的自黏塗料技術，大幅提升無人機的升力和續航力，進而獲無人機生產商高度青睞。

中鋼透露，單是目前無人機馬達供應鏈，除富田外，該公司已掌握多家合作廠商，包括有麗鋼、國級、億典、億新和大亞等。