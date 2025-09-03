點土成金 土城產業園區歡慶50周年

土城產業園區今年9月設立屆滿50年，是國內比較早期開發的工業園區。在中華民國工業區廠商聯合總會名譽理事長秦嘉鴻號召下，園區廠商組成「土城產業園區50周年慶祝活動籌備委員會」，以「點土成金‧跨越五十再躍進」為主題，規劃一系列慶祝活動，希望將土城產業園區精彩的發展故事與社會各界分享，也使更多人認識園區的廠商與產品。

籌備委員會由益州集團董事長秦嘉鴻擔任主任委員，新北市土城區廠商協進會理事長、翔光工業董事長張志忠、經濟部土城產業園區服務中心主任許雅美任副主任委員，以及園區二十餘家廠商代表共同組成。大家出錢出力，共同策畫籌辦難得的園區50周年慶。

秦嘉鴻表示，這是台灣工業區史上，66個產業園區，第一次有廠商自發性舉辦如此盛大的周年慶祝活動，甚至耗時半年蒐整資料、編撰出版全國第一本介紹單一園區的紀念專刊，顯見土城產業園區廠商的團結與在地連結之深。

土城廠協會理事長張志忠指出，土城產業園區設立於1975年，開發前已存在28家工廠，開發時吸引88家進駐，合計116家，現在則來到364家，超過3萬就業人口。張志忠說，這裡50年以上的廠商有19家、上市櫃公司24家，園區年產值高達1,080億，堪稱是北台灣產業的重鎮；大家打拚各自事業的同時，也在合力推升台灣經濟動能，創造出龐大的就業機會，更進一步帶動了地方發展。

土城產業園區服務中心主任許雅美表示，以「點土成金‧跨越五十再躍進」作為主題，代表著園區開發的成功，如今的土城已然是一座金城！許雅美說，以50年作為分水嶺，這些年來土城園區及產業一直是穩健前進，期許接下來將是爆發式的跳升！

許雅美指出，主視覺設計是一個充滿活力的小女孩徜徉於藍天白雲間，身體意象由原物料、設備機具等工業生產的元素組成，從傳統的廠房跨越到現代化產業園區，乾淨明亮的新式廠辦。許雅美說，這象徵土城園區活力充沛，廠辦更新與時俱進，整體環境煥然一新。

許雅美說，慶祝活動相當豐富多元，包含老照片募集、街道路口布置、出版紀念專刊、參訪污水廠、愛心捐血、慶祝茶會、幸福市集及清淨家園等系列活動。許雅美進一步說，尤其9月26日的「幸福市集」是以園區食衣住行等民生產業廠商所生產的數十種產品為主，搭配各種美味小吃，攤位近50家，非常歡迎大家來逛逛，認識土城產業園區。