ESG最前線／緊急應變計畫 落實工安演練

台中科學園區8月28日發生一起氣體外洩事故，事故地點為一家全球前三大的記憶體製造廠。當日下午廠區突然冒出大量白色煙霧，導致多位員工出現頭暈、嘔吐等不適症狀。儘管現場人員緊急處理，並在短時間內止漏，但此事件再次提醒我們：製造業是否真的準備好面對突發工安事故？

根據初步調查，這次事故疑似因設備管線破裂、廢氣壓力異常造成。雖然沒有釀成重大傷亡，但氣體外洩已對現場人員健康與廠區營運造成衝擊。

這不只是單一事件，而是整體產業對緊急應變計畫落實程度的檢驗。

在製造業，無論是電子、化工、金屬加工或食品業，多數廠房都會使用到高壓氣體、有毒化學品或大量電力設備。

這些風險如果沒有妥善控管，一旦發生洩漏、起火或爆炸，影響不只是人員安危，還可能導致整廠停工、財務損失，甚至影響企業品牌形象。

依據《職業安全衛生法》及相關規定，企業必須建立清楚的緊急應變流程，內容應包含災害通報、人員疏散、氣體處置方式，以及與消防局、環保局等外部單位的聯繫機制。此外，《職業安全衛生設施規則》也規定，危險性作業應每年至少實施一次實地演練。

然而，許多企業雖有應變計畫，卻未落實訓練或定期演練。有些員工不知道緊急逃生路線，主管也不清楚通報程序。等到事故發生時，才發現流程卡關、設備老舊、應變物資短缺，導致錯失黃金處理時間，後果往往更嚴重。

一套完整的緊急應變計畫，應從風險辨識與評估開始。企業須盤點廠區內可能發生的災害情境，例如氣體洩漏、火災、爆炸、化學品灑漏或停電等，並針對這些風險建立標準處置流程。對於像是製程使用有毒氣體、高壓設備或密閉空間等高風險作業，應特別強化防護設計與作業許可制度，並設定應變指揮系統與角色分工，讓主管、技術人員、一般作業員都能在災害發生時迅速回應，不會互相混亂。

除了計畫內容本身，平時教育訓練與演練更是關鍵。員工應熟悉基本逃生路線、通報機制及災害判斷原則，並透過定期訓練加強應變能力。安全設施如滅火器、防毒面具、抽風系統、緊急停機按鈕等，須安排人員定期檢查與維護，確保關鍵時刻能正常運作。

此外，應以實境模擬方式定期舉辦全廠總體演練，例如「氣體洩漏30分鐘內疏散完成」、「火災發生時管線自動切斷」等場景，讓所有人清楚「該做什麼、往哪裡走、找誰支援」，真正做到有備無患。

面對ESG、淨零碳排的全球趨勢，企業若要展現真正的永續責任，不應只做到安全的最低標準，更應在員工健康與風險管理上下功夫。一次氣體外洩，不只是工安問題，更是對企業風險控管與應變能力的考驗。