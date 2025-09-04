創新平台／智慧協作 打造醫療AI國家隊

在急診現場，醫師一邊看診、一邊輸入病歷，護理師下班後仍須加班補寫紀錄，這樣的高壓日常，正是智慧醫療最迫切需要介入的關鍵場域。

為協助醫護減壓、提升照護效率，工研院攜手亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院，共同推出MedBobi2.0整合平台，以AI為核心，從語音辨識進化為能理解醫療語境、即時回應的臨床決策助理，全面邁向智慧協作新階段。期盼協助打造醫療AI國家隊，為健康台灣注入強勁動能。

為協助解決台灣護理人力短缺、護病比遠高於國際建議標準等挑戰，工研院2024年開發出MedBobi1.0「醫護聲易通」，導入亞東醫院後，透過語音辨識即時轉錄問診內容，減少護理人員約90%的文書負擔。

然而，研發團隊進一步發現，想要讓AI醫療應用真正落地，須有充足的AI訓練「語料（指臨床上常用的溝通術語）」及可相容擴充之系統。過去台灣因各醫療體系及科別的專業用語差異甚大，難以全台通用；而醫療院所的軟體系統規格不一、IT架構差異大，亦難以跨機構整合與國際接軌。

為此研發團隊採開放式整合策略，將系統進一步升級成MedBobi2.0，串聯北中南四大醫療體系的臨床語料，涵蓋國語、台語、客語等在地腔調，並導入國際標準FHIR（快速醫療照護互通資源），打造具延展性與互通性的智慧醫療平台。

同時，運用代理式人工智慧（AgenticAI）技術，不僅能理解醫療術語與臨床情境，還能主動提出診斷與用藥建議，從單純紀錄工具進化為具臨床判斷力的智慧幫手。

整合多院所、多科別的語料，MedBobi2.0提供即時問診記錄、交班摘要生成與護理紀錄建議等功能，大幅減輕行政負擔，提升整體照護品質。透過開放式平台架構與攜手產業組隊的合作模式，可協助台灣逐步建立AI醫療落地的標準化經驗與可擴散的產業模式，未來更可延伸至長照機構，甚至輸出至泰國、越南等新南向國家，成為台灣智慧醫療創新的代表作與出口利器。