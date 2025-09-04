智慧經營／新亞建設總經理賴調燦 源頭管理 突圍轉盈

2020年底接下新亞建設（2516）總座兵符的賴調燦，與董座鄒宏基配合得當，僅花三年就讓新亞由虧轉盈；賴調燦表示，下一步他將鎖定擅長的道路、橋樑等土木工程以及社宅建築，投入「高利潤、低風險、工期短且付款條件佳」的工程案，打通新建任督二脈，重新擦亮老字號招牌。

工程預算 強化管控

賴調燦指出，這幾年新建做了營運調整，雖然成功虧轉盈，但仍有累虧約4.4億元需打消，因此至少還有兩年路要走，才能讓新建「滿血復活」；不過，新亞建設從虧轉盈之路不好走，他笑說，自己是「老人工」，但活力充沛。

賴調燦表示，企業會虧損一定有原因，要從源頭下手，才能解決問題；以新亞建設來說，2021年正式進入集團工作後，對內他就訂了三大方向，首先進行源頭管理，執行工程預算模型管控，其次調整業務營運方向，最後選案評估仔細，讓新建成功走出虧損陰霾。

源頭管理部分，賴調燦表示，工程預算模型管控徹底執行非常重要，如果出現預算差異就會立即檢討，了解差異主要來自協議廠商還是新亞本身，如果來自廠商，就要跟對方協調，如果來自新亞就要做好內部管理，「有差異就立即檢討，是新建還是包商該負責，誰沒做好、誰負責」。

他指出，現在新亞建設的每個工程案都會進行「工程預算模型管控」，而且是周周都做管控，每周只要看到預算超出，就會立即檢討、確保每個案子的工程進展盈餘，「把預算超支的風險，透過管理降到最低，這也是2023年、2024年新亞轉虧為盈的主因」。

賴調燦說，每個案子源頭管理做好，工程案的利潤也能抓得好，且毛利會提升，若更進一步做細部成本管理，如材料、人員等管控，利潤就有機會比原先預期還多；如捷運安坑線讓新建虧很多，但進行源頭管理後，虧損縮小約4億元左右。

他指出，現在新亞建設每年都做營收計畫表，但成本要管控得當，範圍就要再縮小至每月營收計畫、甚至每周營收計畫表，且周周確實執行。

除了周周檢討預算執行進度外，新建同時祭出獎金鼓勵政策，如每季發工作獎金，像是這個月工程款要收回1億元、三個月收3億元，只要款項收回低於八成要罰，但超過八成就會發獎金，源頭管理制度確立後，同時每個標案、建材成本、人員管理和獎懲制度同時也跟著確定。

執行工程預算模型管控的同時，新亞建設同步調整業務營運方向，並且落實選案仔細評估；賴調燦指出，新亞建設以優異的橋樑、快速道路工程案見長，建築工程也是強項之一，新亞要找回過去榮光，就要發揮最擅長、最熟悉土木、建築工程案，因此新建已投入道路、橋樑等土木工程，並瞄準數個不錯的政府標案。

調整業務 聚焦強項

他指出，以今年來說，交通部預計釋出超過2,000億元公共工程案，如東西向快速道路、西濱快速道路往屏東延伸工程案，或是國道10號延伸段等，均是新建拿手、具優勢的工程案，新建不會缺席。

另外社宅建築工程部分，賴調燦分析，政府積極推動社會住宅，發包工程案量初估逾2,700多億元，且標案多是以高效率兼具工程品質的「預鑄」工法，這部分屬於新亞建設的強項，因此接下來社宅建築工程案會是公司鎖定的標案重點之一。

賴調燦說，接下來新建會鎖定投入「高利潤、低風險、工期短且付款條件佳」的工程案，並發揮擅長的道路、橋樑等土木工程，及社宅建築工程，目標兩年內打消帳上約4.4億元的累虧，同時才有機會配發股利予股東。

賴調燦表示，營造業改採「最有利標」發包工程案後，讓產業脫離過去獲利僅「毛三到四」的困境，加上前瞻基礎建設帶動，以及社宅工程持續發包，還有科技業擴廠潮，「現在是營造業最好的時代」。

他指出，新亞建設目標兩年打消累虧後，將做增資、擴大人力兩件事，可能透過配股或增資擴大股本，讓壯大新建並拿更多標案，而新亞茁壯的同時也希望人力跟上，培養更多好的員工，才能拿到更多的好案子；待營運體質調整完畢、獲利顯現，加上未來股本拉大、人力更充裕，新建重返榮耀值得期待。