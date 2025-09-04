連鎖效應／店面新舊混搭 重塑典範

用高標準看永心鳳茶，一是因為背靠老新台菜；二是其為第二代所創的新品牌，時間是最佳的評審，品牌創立至今已走過十個年頭。

第一家店2015年開在高雄中山二路老透天庴，由於是老房子打造，透過台味老時尚的設計，沈澱濃濃懷舊氛圍，古早又優雅，立時成為網紅拍照名店，與一般網紅店最大的不同，就是餐飲品質出眾。

在高雄開出二店之後，啟動向北展店，永心鳳茶進駐微風信義，新舊混搭踫撞，高雄人喜歡用喝香檳的方式品味台灣茶，同樣攫獲台北消費者的心，曾創下單月800萬營收，同時推出了「新潮飯店」新品牌，質感重現舊日時光，升級版新台菜，先後獲得500盤和米其林的肯定。

永心鳳茶的創辦人薛舜迪，是老新台菜的二代，父親薛永波是一位總舖師，對食材、烹調和擺盤有著自成一格的品味與堅持。將台灣味用新元素、潮風格呈現，倒是父子間殊途同歸的選擇。

永心鳳茶每一家店都打破標準化的限制，營造一店一景的特色，即標準差異化，例如其南山微風的永心鳳茶奶茶專門店。運用典範創造的方法，可成就三個突圍：

一、商品與服務創新突圍：商業服務業三層次的創新分別為商品、店格和業態。

永心鳳茶重新賦予茶飲呈現的方式，以冷泡茶香檳杯方式呈現，並將台菜做成套餐組合，賦予商品全新的呈現，而在服務方面亦採桌邊服務，結合掃碼線上點餐，讓服務夥伴有更多時間做好客情，與顧客互動。

二、店格設計創新突圍：呈現台灣世家文化，磨石子地板、木製樓梯扶手、金屬線條收邊…，從細節中凸顯台式品味，化舊為新，走進時光隧道歷史氛圍中，打造特有的「月光茗酊室」質感。

而新品牌「永心浮島」，加入了調酒、海鮮和音樂，營造出放鬆的北歐海洋風格，最新的「浪際WAVESTELLAR」品牌則是酒吧的升級版，並融入咖啡，以極簡主義獨殊風格造景，充分展現場景魅力。

三、業態體驗創新突圍：跨越業種的傳統印象，將之重塑為新業態，每一個行業都有重生與再創的突破口，不被行業約定成俗的型態所束縛，業態創新總是令人眼前一亮。

例如王品集團有六個月營收逾億的品牌，即西堤、陶板屋、夏慕尼、石二鍋、聚、和牛涮，每個都是業態創新的案例，其中有三個是火鍋，基本重新詮釋了台灣「火鍋」業態，而永心鳳茶也重新定義了台式的茶餐廳，市場的回應就是最好的佐證。

要將顧客心目中有著刻板印象的行業顛覆，建立新的典範，本就是一件不容易的事，但正因為不容易，創新的力量才會更強。

典範重塑就是要打破認知的框架，連鎖複製的是典範而非一個固定樣板，而新的典範正是為新一代的消費者所創造的。