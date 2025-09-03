ABC法說會／瞄準流感商機 檢測需求大成長

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
ABC-KY今日舉辦法說會，因應秋冬流感最容易爆發的季節，公司已拿下兩大RPP（20項呼吸道適應症多元檢測試劑）主力客戶，預期今年秋冬流感旺季需求將大幅提升。ABC-KY/提供
ABC-KY今日舉辦法說會，因應秋冬流感最容易爆發的季節，公司已拿下兩大RPP（20項呼吸道適應症多元檢測試劑）主力客戶，預期今年秋冬流感旺季需求將大幅提升。ABC-KY/提供

ABC-KY（6598）3日舉辦法說會，副總陳祐寧表示，隨著時序由夏天轉入秋天，民眾將開始準備施打流感疫苗，因應秋冬流感最容易爆發的季節，公司已拿下兩大RPP（20項呼吸道適應症多元檢測試劑）主力客戶，預期今年秋冬流感旺季需求將大幅提升，再加上重量級客戶開始驗證GPP（17項腸胃道適應症多元檢測試劑），新產品STI+AMR（性傳染病結合抗藥性檢測）也有望拿下首批訂單，為營運帶來助力。

陳祐寧表示，受惠取得美國FDA上市許可，積極布局美國市場帶動，今年已拿下兩大RPP主力客戶，預期今年秋冬流感旺季將有機會大幅提升需求。此外，今年下半年與重量級客戶合作，積極協助客戶完成GPP驗證。由於該客戶的腹瀉檢測申請保險給付金額是全美最高，檢測需求龐大，且不受季節性影響，有望替營運帶來強勁成長動能。

除了GPP、RPP等主力檢測產品外，ABC-KY指出，新產品STI+AMR也目標在今年下半年攻下三家實驗室，拿下首批訂單。由於性傳染病檢測市場龐大，過去業界也從未有同時檢測性傳染病與抗藥性一條龍的檢測方案，對公司進入常規檢測，具有指標性意義。

此外，看準毛小孩商機，ABC-KY的數位生物條碼運用在貓狗寄生蟲與淋巴瘤篩檢業務也頗受市場青睞，帶動上半年業績快速攀升。公司表示，預期下半年動物檢測應用維持相同成長趨勢，以及人醫檢測應用需求暢旺的情況下，將力拼收斂虧損，挑戰單季獲利轉正。

ABC-KY今年上半年營收2.36億元，年增近三成，以營運的原始幣別來看，今年上半年人體醫療檢測（IVD）應用貢獻402萬美元，較去年同期增長20%；動物檢測應用貢獻339萬美元，較去年同期增長41.8%，兩大主要業務區塊雙雙成長。市場看好，人醫檢測應用的平均毛利率上看60%，近四年年均複合成長率達27.2%，且新產品開始打入市場，人醫檢測應用將是引領公司成長的主軸。

法說會 傳染病 流感疫苗

