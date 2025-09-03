台灣進入地震活躍期 專家：規模8傷殺力大 房屋耐震力普遍不足

北台灣日前地震狂搖，讓大家手機「國家級警報」狂響，很多人都嚇壞了，氣象局地震中心指出，史上第六長的地震平靜期已結束，目前全球進入「地震活躍期」，全球芮氏規模8強震出現機會將越來越多。全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，規模8強震傷殺力大，現有台灣建築很難抵抗，台灣目前面臨大量老屋不耐震，新屋耐震性能標準不夠高與新耐震技術導入緩慢的三大困境，面對芮氏規模6-7強震，其實就可能出現大量傷亡，值得政府與民眾加以重視。

劉永昌指出，台灣目前房屋耐震力普遍不足，屋齡30年以上不耐震老舊建築占住宅存量過半，首都台北更是超過七成，只要大地震來了，風險都相當大。

此外，921大地震後，雖政府意識到既有耐震規範與執行、監督存在的不足，曾大幅修正了建築耐震法規來提升建築安全標準，使法規更精準切合台灣各地需求。例如：2003年開始實施的《混凝土結構設計規範》強化梁柱結構的鋼筋綁紮工法，將箍筋的彎鉤角度從90度改為135度，2006年生效的《建築物耐震設計規範》更將全台的斷層帶、地盤類別納入考量，針對不同地區的地質狀況，制定更細緻的耐震標準，也讓2003年或2006年後取得建築執照的新建建築，其抗震能力較921地震前興建的建築更為完備。不過，即便有修法，目前台灣對新屋耐震標準與耐震技術引用，應該仍不太夠，更遠落後同為地震國的日本。

舉例來說，日本早已立法要求建物耐0.4G強震，而台灣921地震後修法，人口集中、傷亡風險大的雙北卻僅要求耐0.24G強震即可，如此遇到強震，就會有一定程度的風險。

再者，台灣建築觀念與技術落後，高CP值耐震工法導入速度太慢。日本為因應大地震頻率高與高營建成本的困境，早已不再應用台灣目前的傳統增加水泥磅數、鋼筋用量的「剛性抗震」的工法來對抗地震，而改以柔性抗震思維，利用：半剛接、制震、隔震等，來提升建物的耐震性能、節省成本與減少碳排放量。但目前在台灣除制震、隔震等柔性抗震技術還會應用在少數豪宅案上外，一般住宅根本很難見到有高耐震性能的狀況。

劉永昌指出，目前在日本「半剛接產品」，因成本最省、耐震性能提升幅度大，每坪成本只要增加0.5萬~2萬，就可以讓建物擁有媲美核電廠等級、耐0.4G強震的耐震性能，成本增加狀況更遠低於傳統剛性抗震、隔震、制震等工法，CP值極高。目前日本半剛接產品在柔性抗震市場市占已逾9成，這項抗震技術就很值得台灣引用，很適合台灣。

劉永昌指出，台灣市場對新工法，常有不熟悉、不清楚、不敢當先行者等因素，導致新技術產品導入速度緩慢。不過，因目前市場耐震宅需求明顯提升，估計將有助於新耐震技術的導入。

另外，面對地震活躍期來臨，建議政府除對現有老屋的更新與耐震補強加速推動外，新建物耐震標準提升的立法與耐震技術產品的扶植、推廣也都有其必要。