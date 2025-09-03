9月8日申請截止倒數！中央社宅第3季申請破2700件

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
警消專案社宅申請即將截止。圖／國家住都中心提供
國家住都中心第3季首波「中央社宅」已開放申請，這一波鎖定北市松山區「延吉好室」、新北市中和區「保二安居」、以及新北林口「世大運選手村社宅」候補戶的3至4房型，共計654戶，目前申請件數已逾2,700件，受理至9月8日截止，符合條件與身分者務必把握最後一周。

這一波中，最受矚目的是全臺首座警消社宅「保二安居」。該案由老舊保二總隊宿舍原地改建，專供基層警員、消防員與海巡人員申請。考量勤務高風險、調派頻繁與通勤壓力，住都中心以「就近安居、迅速支援」為主軸，提供合理租金與完善生活機能，盼成為第一線人員的穩定後勤基地。基地鄰近捷運環狀線景平站，周邊採買、通勤、學區資源齊備，也因此有「全國最安全社宅」之稱。

住都中心強調，「保二安居」除規劃套房與一房，也特別提供二房、三房，讓外調北部的警消可攜家同住，不必長期兩地奔波。為減輕家庭照顧壓力，社區同步配置托嬰、幼兒園與日照等公益設施，兼顧執勤與家庭日常。租金採市場租金65折、管理費已內含，317戶全面招租，套房月租7,870元、一房10,820元、二房19,150元、三房自26,500元起，對基層家庭的可負擔性更友善。

在資格面，「保二安居」開放現任最高職務列等在警政四階以下之警消人員，以及海巡署上尉階以下軍職人員申請；設籍或服勤地需在基隆、臺北、新北、桃園，且於上述縣市無自有住宅。不同於一般社宅常見的所得與財產門檻，這案不設不動產、動產與個人／家庭所得限制，更貼近警消人員的實際需求。

除「保二安居」外，本波亦包含北市松山「延吉好室」與林口「世大運選手村社宅」候補戶釋出。住都中心指出，這三案合計654戶，房型橫跨家庭需求較大的3至4房，有利照顧新婚、有幼兒或長輩同住的通勤家庭，申請熱度已超過2,700件。

適逢93軍人節，住都中心並再次說明，中央興辦社宅配合內政部政策，保留一定比例戶數，提供符合資格的現役軍警消人員優先承租。軍警消長工時、異動頻，安居條件若能更穩定，對守護公共安全的戰力也更有幫助。

本次招租全程採24小時線上申請，一般招租資訊可至「安居好室入口網」查詢，另有意申請林口世大運選手村社宅候補者，須至中心官網辦理線上申請。住都中心提醒，申請至9月8日截止，已具備資格條件的民眾與軍警消人員，務必儘早備妥資料完成登記。

租金 社宅

相關新聞

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

位於新北金山區仰佛大道的「蓬萊陵園」，因積欠票款淪入法拍，今天一拍，底價約1.88億，令人訝異的是，竟以8.1億元脫標，...

台灣進入地震活躍期 專家：規模8傷殺力大 房屋耐震力普遍不足

北台灣日前地震狂搖，讓大家手機「國家級警報」狂響，很多人都嚇壞了，氣象局地震中心指出，史上第六長的地震平靜期已結束，目前...

無懼關稅！億級董娘「麗晶之夜」暖身場刷上億珠寶、單筆破億提前成交

素有「董娘俱樂部」之稱的麗晶精品3日舉辦年度「麗晶之夜」，活動尚未正式開場，就已出現「億級刷手」董娘提前暖身出手，單筆買...

三鶯線延伸拍板 房仲：桃園這處舊市區要發了

行政院日前正式核定桃園捷運「三鶯線延伸八德計畫」，桃園市政府將攜手新北市府建設，力拚9年完工。信義房屋專家表示，延伸線完...

上半年全國青年購屋頭期款增23.5萬元 北市最悲、晚一年多出近百萬元

住商機構彙整聯徵中心資料，今年上半年全國20~40歲購屋族群，平均需拿出342.8萬元的頭期款；其中，房價最高的台北市，...

年輕人買房要準備多少錢？六都自備款曝、這都一年多百萬元

房價高漲，青年購屋壓力愈來愈重。住商機構彙整聯徵中心資料，全台20~40歲購屋族群，上半年平均需拿出342.8萬元的頭期...

