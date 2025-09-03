宣明智：台灣最優秀人才都去當醫生 看好生技業成下座護國神山

快訊

中央社／ 台北3日電

轉戰生技業多年的聯電榮譽副董事長宣明智今天表示，台灣最優秀的人才都去當醫生，只要能有一個產業平台提供機會，他看好生技業有望成為台灣下一座護國神山。

宣明智今天舉行新書發表會，他表示，台灣的產業發展必須要有一定的策略眼光，大家在同一個平台上面努力打拚，才能造山；「過去我們造過半導體這座護國神山，現在我們還可以造更偉大的生技醫療的山。」

宣明智過去曾親身參與並見證台灣半導體產業從無到有、蓬勃發展的過程，他表示，自己常常在思索，台灣下一座護國神山在哪裡。他認為，全台灣最優秀的人才都去當醫生，只要大家協助他們，成功的機會很大。

宣明智認為，生技醫療是能為人類帶來長遠價值的產業，非常值得發展。至於美國總統川普實施對等關稅，以及擬對晶片、藥品等特定產品課稅，宣明智認為，關稅只是一種手段，如果能創造成真正幫助人類的好產品，每個人都需要，這是任何事情都擋不住。

宣明智累積數十年的半導體經驗，近年轉往生技業發展，支持創立的宣捷投入幹細胞及免疫細胞的檢測、擴增、儲存及新藥開發。

2024年底，宣明智與台南成大醫學院院長沈延盛攜手號召發起抗癌聯盟，組成「台南抗癌國家隊」，獲得成大醫院、奇美醫院、榮總台南分院、台南市立醫院及郭綜合醫院等多家南部醫院的共同響應，希望讓抗癌資訊及經驗能更順暢的傳遞交流，並結合產業界最新的抗癌先進技術。

