經濟日報／ 記者游智文／即時報導
位於新北金山區仰佛大道的「蓬萊陵園」，因積欠票款淪入法拍。圖／取自google地圖
位於新北金山區仰佛大道的「蓬萊陵園」，因積欠票款淪入法拍。圖／取自google地圖

位於新北金山區仰佛大道的「蓬萊陵園」，因積欠票款淪入法拍，今天一拍，底價約1.88億，令人訝異的是，竟以8.1億元脫標，且僅有一人投標，讓法拍界人士嘖嘖稱奇。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，得標人為國寶集團旗下福座開發，媒體報導，福座與蓬萊陵園所有人「展雲公司」有25億元債權，推測應是採債權扺繳方式，並不用實際拿出25億元。

雖是如此，福座沒有競爭對手，為何要以高出底價逾3倍的價格投標，難以理解。

根據法院資料，蓬萊陵園所有人為展雲公司，占地約1.55萬坪，建物樓高8層，近8,000坪，於86年完工，屋齡約28年，因積欠票款，遭強制執行，並於今天上午執行一拍，底價1億8,796萬元。

根據媒體報導，展雲因涉嫌以保證還本為由招攬墓園，被檢方依違反銀行法送辦後，因營運資金問題停業，名下「蓬萊陵園」也一度傳出因欠繳地價稅遭到查封。

此次則是總計約有1.15億票據到期未支付，因此遭債權人聲請法拍。今天一拍，僅一封標單，由福座開發以8.1億元得標。

徐華辰表示，福座與展雲有債權關係，並與展雲簽有15年代管合約，目前也是蓬萊陵園管理人，此次出手動機合理，但為何在沒有競爭對手下， 以高出底價逾3倍的價格投標，令人不解。

金山 地價稅 國寶集團

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

位於新北金山區仰佛大道的「蓬萊陵園」，因積欠票款淪入法拍，今天一拍，底價約1.88億，令人訝異的是，竟以8.1億元脫標，...

