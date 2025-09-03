法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下
位於新北金山區仰佛大道的「蓬萊陵園」，因積欠票款淪入法拍，今天一拍，底價約1.88億，令人訝異的是，竟以8.1億元脫標，且僅有一人投標，讓法拍界人士嘖嘖稱奇。
寬頻房訊發言人徐華辰表示，得標人為國寶集團旗下福座開發，媒體報導，福座與蓬萊陵園所有人「展雲公司」有25億元債權，推測應是採債權扺繳方式，並不用實際拿出25億元。
雖是如此，福座沒有競爭對手，為何要以高出底價逾3倍的價格投標，難以理解。
根據法院資料，蓬萊陵園所有人為展雲公司，占地約1.55萬坪，建物樓高8層，近8,000坪，於86年完工，屋齡約28年，因積欠票款，遭強制執行，並於今天上午執行一拍，底價1億8,796萬元。
根據媒體報導，展雲因涉嫌以保證還本為由招攬墓園，被檢方依違反銀行法送辦後，因營運資金問題停業，名下「蓬萊陵園」也一度傳出因欠繳地價稅遭到查封。
此次則是總計約有1.15億票據到期未支付，因此遭債權人聲請法拍。今天一拍，僅一封標單，由福座開發以8.1億元得標。
徐華辰表示，福座與展雲有債權關係，並與展雲簽有15年代管合約，目前也是蓬萊陵園管理人，此次出手動機合理，但為何在沒有競爭對手下， 以高出底價逾3倍的價格投標，令人不解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言